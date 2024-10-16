Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

Киев не настаивает на немедленных переговорах по вступлению в Альянс, сказала Наталья Галибаренко.

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Украина может получить приглашение в Альянс до окончания президентства Байдена в Штатах - посол / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина ожидает приглашения в НАТО до завершения президентской каденции Джо Байдена в США. Об этом заявила посол Киева в Альянсе Наталья Галибаренко.

В интервью Reuters она рассказала о том, что официальное приглашение станет мощным политическим сигналом.

"Наша идея состоит в том, что предоставление Украине (приглашение) сейчас является политическим сигналом… Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", - сказала Галибаренко. видео дня

Также Наталья Галибаренко добавила, что Киев не настаивает на запуске немедленных переговоров по вступлению в НАТО.

При этом журналисты со ссылкой на высокопоставленного чиновника США подчеркнули: позиция Вашингтона по вопросу Украины в Альянсе не изменилась.

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Приглашение Украины в Альянс может стать ключевым фактором для установления мира, считает президент Владимир Зеленский. Интеграция в блок – основа Плана победы.

Ранее в СМИ на Западе пошел вал публикаций о том, что Украине могут навязать так называемый мир в обмен на территории. Речь шла о вступлении лишь части Украины в НАТО – без оккупированных Москвой земель. Впрочем, в Киеве такой сценарий категорически отвергли.

Путь Украины в НАТО необратим, сказал генеральный секретарь блока Марк Рютте. Во время своего визита в Киев он подчеркнул, что сосредоточен на реализации задачи по приглашению государства в Альянс.

Когда и какие страны вступили в НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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