Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

Украина ожидает приглашения в НАТО до завершения президентской каденции Джо Байдена в США. Об этом заявила посол Киева в Альянсе Наталья Галибаренко.
В интервью Reuters она рассказала о том, что официальное приглашение станет мощным политическим сигналом.
"Наша идея состоит в том, что предоставление Украине (приглашение) сейчас является политическим сигналом… Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", - сказала Галибаренко.видео дня
Также Наталья Галибаренко добавила, что Киев не настаивает на запуске немедленных переговоров по вступлению в НАТО.
При этом журналисты со ссылкой на высокопоставленного чиновника США подчеркнули: позиция Вашингтона по вопросу Украины в Альянсе не изменилась.
Вступление Украины в НАТО – новости по теме:
Приглашение Украины в Альянс может стать ключевым фактором для установления мира, считает президент Владимир Зеленский. Интеграция в блок – основа Плана победы.
Ранее в СМИ на Западе пошел вал публикаций о том, что Украине могут навязать так называемый мир в обмен на территории. Речь шла о вступлении лишь части Украины в НАТО – без оккупированных Москвой земель. Впрочем, в Киеве такой сценарий категорически отвергли.
Путь Украины в НАТО необратим, сказал генеральный секретарь блока Марк Рютте. Во время своего визита в Киев он подчеркнул, что сосредоточен на реализации задачи по приглашению государства в Альянс.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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