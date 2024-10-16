В НАТО сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

Североатлантический альянс не позволит Владимиру Путину добиться своих "целей" в Украине.

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Нужно обеспечить Зеленскому переговоры с Путиным с позиции силы - Рютте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот YouTube

Стратегия НАТО состоит в военной помощи Украине. В определенный момент Киев сможет пойти на переговоры с агрессором Москвой на условиях силы. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе он сказал о том, что западный мир оказывает военную поддержку украинскому государству, чтобы была возможность дать отпор российским оккупантам.

Блок не позволит Путину добиться своих "целей" в Украине.

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"Мы массово поддержим Украину военной помощью, чтобы убедиться, что она в состоянии дать отпор… На данный момент мы видим, что на восточной линии русские достигают небольших успехов, но значительной ценой, и я каждый день впечатлен изобретательностью Украины, ее креативностью, способностью придумывать новые идеи", - сказал Рютте, отметив подход Сил обороны к применению БПЛА.

Также он добавил, что Штаты и страны-союзники оказывают Украине значительную военную поддержку.

"Что нам нужно сделать, это убедиться, что Украина может продолжать делать это (сопротивляться агрессии)", - уточнил Рютте.

При этом генсекретарь уверен в провале планов Кремля.

"И если в одни прекрасный день Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец, что он сделает это с позиции силы", - подчеркнул Марк Рютте.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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