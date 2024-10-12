РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с Путиным

Представители РФ могут присутствовать на втором Саммите мира, не исключает Андрей Ермак.

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Андрей Ермак прокомментировал перспективы второго саммита мира / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Глава Офиса президент Андрей Ермак прокомментировал вероятность участия представителей страны-агрессора РФ во втором Саммите мира.

Представители РФ могут присутствовать на втором Саммите мира, где, возможно, им представят План победы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Наша позиция остается неизменной. Когда будет готов план (победы Украины, - ред.), на втором саммите мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план", - отметил глава ОП. видео дня

Комментируя решение СНБО относительно невозможности вести переговоры с представителями страны-агрессора, Ермак уточнил, что оно касается диктатора Владимира Путина.

Смотрите видео - комментарий Андрея Ермака:

/ Скриншот

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ранее сообщалось, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций, которые состоятся 30-31 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.

Как сообщалось ранее, Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

/ Инфографика Главреда

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