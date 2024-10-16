Бронирование после аудита Кабмина может претерпеть серьезные изменения: все подробности

Вероятно, дальнейшим процессом бронирования критических для экономики предприятий будут заниматься только министерства. Местные ОГА могут быть лишены этой функции, пишет Экономическая правда со ссылкой на материал Forbes (по подписке).
Собеседник СМИ в Офисе президента поделился, что на совещании Зеленского, которое было в начале октября, военные пожаловались на нынешнюю модель бронирования, которая, по их мнению, срывает мобилизационные процессы.
Претензии к бронированию возникли именно из-за списков, поданных от ОВА. Помимо основных 7 критериев, у администраций был свой отдельный перечень требований для признания критических предприятий.
После аудита, объявленного Кабмином в октябре, ожидается, что ОВА лишат права подавать критические предприятия - это будут делать только несколько министерств.
Экономическое бронирование - последние новости
На сейчас работает бронирование критически важных для функционирования Сил обороны предприятий. Однако недавно стало известно, что Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.
Также заметим, что парламент рассматривает возможность внедрения экономического бронирования по месячной отчетности о доходах физлиц вместо действующей квартальной. Речь пойдет о переходе от критичности предприятия к критичности работника.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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