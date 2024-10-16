Австралия подарит Украине почти полсотни танков Abrams M1A1 - ABC News

В рамках нового пакета военной помощи Австралия передаст Украине танки Abrams M1A1.

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Австралия передаст Украине танки Abrams / Коллаж: Главред, фото: US Army

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams. Украина их получит в рамках нового пакета военной помощи на общую сумму 245 миллионов долларов. Об этом сообщило ABC News.

Танки Abrams, которые получит Украина, Австралия планирует списать с вооружения своей армии. Официальное объявление о передаче министр обороны Австралии Пэт Конрой должен сделать во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Эти танки обеспечат Вооруженным Силам Украины большую огневую мощь и мобильность, а также дополнят поддержку, которую оказывают наши партнеры украинским танковым бригадам. Австралия непоколебимо поддерживает Украину", - заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой во время своего визита в Лондон.

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Ожидается, что американские танки передадут Украине после того, как Австралия получит свои новые M1A2. Важно отметить, что Австралия недавно получила первый из 75 новых танков M1A2, которые постепенно заменят старые модели M1A1.

"Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической средой, важно, чтобы мы продолжали сотрудничать с нашими партнерами по всему миру, чтобы сдерживать агрессию и принуждение, а также защищать глобальный порядок, основанный на правилах", - добавил Пэт Конрой.

Передача танков Украине была согласована с Соединенными Штатами в соответствии с международными правилами торговли оружием. Часть Abrams M1A1 потребует легкого ремонта перед отправкой.

"Одним из уникальных элементов австралийских танков является то, что они в достаточно хорошем рабочем состоянии. Тот факт, что украинцы уже имеют несколько M1A1 на театре боевых действий от союзников, говорит о том, что там есть хорошая логистическая цепочка, а также определенная подготовка", - сказал украинский консультант по вопросам обороны Джей Си Додсон.

Характеристики танка Abrams М1А1 / Инфографика: Главред

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Австралия рассматривает возможность передачи Украине американских танков Abrams. Министр обороны Австралии Ричард Марлес, который ранее отвергал эту возможность, изменил свою риторику, отметив, что обсуждаются различные варианты сотрудничества с украинским правительством.

Слухи о передаче танков возникли после возмущения украинской диаспоры, когда стало известно, что списанное военное оборудование продают на аукционах вместо предоставления Украине.

Также Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро, который планируется предоставить до конца 2024 года. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что новый пакет будет включать системы ПВО IRIS-T и Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и артиллерийские боеприпасы.

Кроме этого, США объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.

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