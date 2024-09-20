Почти $6 млрд помощи для Украины могут 'сгореть': в Пентагоне отреагировали

В Пентагоне отметили, что работа над решением, которое предусматривало бы передачу Украине военной помощи почти на 6 миллиардов долларов все еще продолжается.

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В Пентагоне объяснили проблемы с военной помощью Украине / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Пентагон стремится продлить полномочия президента США Джо Байдена по использованию остаточных средств для военной помощи Украине, решение по этому вопросу должен принять Конгресс. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Сабрина Сингх.

По ее словам, финансовый год в США завершается в конце сентября, и к этому времени необходимо решить вопрос о средствах в размере 5,8 миллиарда долларов, выделенных на поддержку Киева.

"Мы действительно планируем использовать сумму, которая выделена для полномочий. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы иметь возможность продлить эти полномочия и использовать их после финансового года. Мы хотим использовать каждый доллар и цент этих полномочий, но вопрос также в том, что мы не можем сократить пакеты без этих возможностей на наших полках", - заявила Сабрина Сингх. видео дня

Она также отметила, что в течение шести месяцев, когда решение о финансовой помощи не было принято, Пентагон не мог пополнить свои запасы. Вашингтон дополнительно отметил, что ресурсы для собственной обороны также нуждаются в обновлении.

"Мы должны иметь эти системы, эти возможности, эти боеприпасы на наших полках. Если у нас нет чего-то на полках, мы не можем просто отправить это. И это одна из причин, по которой размеры этих посылок варьируются... Мы используем дозированный подход, который мы выработали с украинцами в этом вопросе", - подытожила Сабрина Сингх.

Сингх отметила двухпартийную поддержку в Конгрессе относительно продолжения помощи Украине. Отвечая на вопрос об остаточных средствах после корректировки бухгалтерских ошибок, она уточнила, что на PDA для Украины осталось 5,9 миллиарда долларов, из которых почти все средства, кроме 100 миллионов, будут использованы до конца финансового года.

"Итак, это в целом 5,8 миллиарда долларов. Я не имею перечисленной стоимости некоторых других пакетов, но это общая сумма, которую мы имеем на данный момент", - резюмировала она.

Сколько тратят страны НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Военная помощь США для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последнее время пакеты военной помощи США для Украины уменьшились из-за сокращения запасов оружия и оборудования, которые Пентагон готов передать из своих резервов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Около шести миллиардов долларов, предусмотренных для помощи Украине, могут быть исчерпаны до конца сентября. Во избежание этого необходимо, чтобы Конгресс разрешил Пентагону продолжить передавать оружие из своих запасов. Как отмечает Associated Press, срок действия финансирования для Украины почти на 6 миллиардов долларов истекает в конце сентября.

США также передали Украине несколько сотен ракетных комплексов ATACMS, большинство из которых Киев уже использовал, о чем CNN сообщает со ссылкой на анонимного американского чиновника.

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