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"Сливал" врагу данные и поддерживал РФ: СБУ задержали сотрудника "Укрэнерго"

Марина Фурман
16 октября 2024, 17:04
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Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго".
СБУ
Сотрудник пытался оправдывать вооруженную агрессию РФ / Коллаж: Главред, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления РФ и отрицал государственность Украины. Об этом сообщили в СБУ.

По данным Службы безопасности, фигурантом является один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины.

"Чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать вооруженную агрессию РФ, в частности воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.", - говорится в сообщении СБУ.

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Согласно данным расследования, во время телефонных разговоров с друзьями фигурант передавал им информацию о последствиях ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты.

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве. Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Во время проведенных обысков у подозреваемого обнаружена переписка с одобрительными отзывами о кремлевском режиме и символикой советских времен.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В "Укрэнерго" уже отреагировали на задержание СБУ руководителя департамента безопасности госпредприятия.

"НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранило от исполнения должностных обязанностей сотрудника, в отношении которого Службой безопасности Украины начато уголовное дело по ч. 3 статьи №436-2 Уголовного кодекса Украины - "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Компания обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием также создана внутренняя комиссия, которая осуществляет служебную проверку.", - говорится в сообщении.

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Удары по Украине - последние новости по теме

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что в ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего враг запустил по Украине зенитную управляемую ракету С-300/400 из временно оккупированных регионов Донецкой области, КАР Х-59 по Черниговской области и 136 ударных БПЛА типа "Shahed".

В ночь на 15 октября украинские силы ПВО сбили 12 из 17 вражеских беспилотников. Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по нескольким украинским городам.

Генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что оккупанты могут нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

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