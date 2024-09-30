Зима пройдет без отключений: в "Укрэнерго" удивили неожиданным сценарием

"Укрэнерго" восстанавливает инфраструктуру после наиболее массированной атаки РФ, подчеркнул Алексей Брехт.

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Появился новый прогноз отключения электроэнергии в Украине / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления, заявил и.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

"При температуре, которая будет характеризоваться или нулевыми или позитивными значениями мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны – они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт мощности", - сказал он во время выездного заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады.

Брехт обратил внимание на то, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений. Глава НЭК "Укрэнерго" пояснил, что при сценарии 10-15 градусов мороза на протяжении трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тыс. МВт, что сопоставимо с двумя очередями отключений на протяжении 8 часов. Однако указанные величины являются предельными и компанией отработан ряд компенсационных факторов, которые предусматривают снижение дефицита.

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При этом среди факторов риска он назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран в объеме 200 МВт, планируемое введение к концу года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление к зиме дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации.

Кроме того, в течение текущей недели системный оператор начнет работы по сооружению инфраструктуры для возможного подключения плавучей электростанции, что даст энергосистеме дополнительно еще 250 МВ.

Брехт добавил, в настоящее время "Укрэнерго" полностью восстановило электропередающую инфраструктуру после наиболее массированной российской атаки 26 августа этого года.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения электроэнергии в Украине - что известно

Напомним, что в правительстве заявили, что отключений света в Украине зимой не будет. Чиновники сообщили, что несмотря на риски обстрелов, недостаток генерации и возможные сбои в работе восстановленного оборудования, правительство Украины сохраняет оптимизм относительно ситуации с энергоснабжением.

В докладе ООН сообщили, что в Украине будет свет по несколько часов в день и без тепла. Аналитики прогнозируют, что зимой отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Последствия атак будут долговременными и потребуют комплексного подхода.

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме. В энергосистеме Украины сохраняется серьезный дефицит. Поэтому для его преодоления "Укрэнерго" будет заказывать аварийную помощь у соседних стран. Также призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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