Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФ

Страна-агрессор РФ может готовить новый комбинированный удар по Украине, заявил генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Как подчеркнул он в эфире "КИЕВ24", оккупанты могут нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.
"У них есть возможности, чтобы сформировать и обеспечить осуществление массированного удара", - предупредил эксперт.
Он напомнил о том, что враг не применял ракетное вооружение для массированных ударов по Украине уже больше месяца.
"Был перерыв с Shahed. Впрочем, россияне сами производят дроны. Да и Иран помогает. Поэтому в совокупности это означает массированный обстрел. Количество как Shahed, да и ракет может быть до сотни и того, и другого", - не исключает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
В этой связи он призвал готовиться к новому вероятному массированному удару РФ по Украине. Романенко добавил, что потенциал РФ по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.
Смотрите видео - убийцу дронов показали в действии:
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Ранее страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.
Напомним, ранее российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса.
Как сообщалось ранее, в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.
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