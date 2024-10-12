Россияне изменили тактику обстрелов: Ким раскрыл интересную особенность ударов РФ

Оккупанты перешли к новой тактике, пытаясь оставить Николаевскую область без света и тепла, рассказал Виталий Ким.

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РФ применяет новую тактику обстрелов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Россия использует новую тактику обстрелов в Николаевской области. Враг без надлежащей разведки атакует склады и другие объекты, где теоретически могут быть важные ресурсы. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Враг продолжает ежедневно обстреливать Куцурубскую и Очаковскую громады, но сейчас перешел к атакам на другие территории, в частности Баштанский и Николаевский районы, Снигиревскую громаду, город Николаев и его окрестности", - рассказал он.

Ким подчеркнул, что оккупанты пытаются ударить по критической инфраструктуре, чтобы оставить область без электроэнергии и тепла. Однако из-за слабой разведки они часто попадают в фермерские хозяйства и другие невоенные объекты.

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"Первое, они нацелены на объекты критической инфраструктуры, чтобы лишить нас света и тепла. Второе, они пытаются поражать военные цели, но из-за плохой разведки попадают по фермерским угодьям", - пояснил глава Николаевской ОВА.

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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Напомним, в ночь на 12 октября 2024 года Россия нанесла массированный авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, повредив многоквартирный дом и несколько частных и административных сооружений. В результате удара 30-летняя женщина получила ранения.

Также в ночь на субботу, 12 октября, украинские силы уничтожили 24 из 28 вражеских беспилотников, запущенных Россией. Еще два дрона были потеряны из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме этого, вражеская атака сопровождалась ракетами неустановленного типа, которые РФ запускала с территории Белгородской области в РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на 11 октября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца пытались атаковать Киев дронами. Все вражеские БПЛА были сбиты силами ПВО. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов, сообщила Киевская городская военная администрация.

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