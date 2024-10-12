РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

В результате массированной атаки беспилотников повреждены административные здания и частные дома.

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Последствия удара РФ по Сумам / t.me/prokuraturasumy

Страна-оккупант РФ нанесла в ночь с 11 на 12 октября 2024 года массированный авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Враг применил запрещенные международным правом методы ведения войны, сообщила Сумская областная прокуратура.

Сообщается, что в результате удара РФ одна ракета попала в жилой микрорайон, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом. 30-летняя женщина получила ранения.

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Также в результате массированной атаки беспилотников повреждены административные здания и по меньшей мере три частных дома.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

/ t.me/prokuraturasumy

/ t.me/prokuraturasumy

/ t.me/prokuraturasumy

Удары РФ по Сумам - последние новости по теме

28 сентября войска РФ дважды за утро ударили по Сумах, в городе прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что враг атаковал гражданский объект здравоохранения. На месте удара сразу начали работать врачи, ГСЧС и полиция.

Впоследствии стало известно, что полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу. По обновленным данным, по состоянию на 10 утра, в результате удара шесть человек погибли и 10 ранены. Во время атаки БПЛА пострадал и жилой сектор в областном центре. К сожалению, сейчас количество жертв и пострадавших возросло.

Однако 28 сентября оккупанты атаковали не только Сумы. Ночью были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в результате противовоздушного боя.

/ Инфографика: Главред

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