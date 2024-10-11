ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом, в области работа еще продолжается

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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Атаку дронов РФ отбили защитники неба / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 11 октября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца пытались атаковать Киев дронами. Все вражеские БПЛА были сбиты.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на столицу дроны заходили по разным направлениям.Воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

"Силами и средствами ПВО все враждебные БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены", - говорится в сообщении.

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Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные уточняются.

"В настоящее время в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве", - сообщили в ККВА и призвали прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности воспользоваться укрытиями.

Ночные атаки РФ на Киев

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Все враждебные БПЛА были сбиты. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

В ночь на 3 октября оккупанты предприняли попытку нанести воздушный удар по Киеву. Тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. В результате российской атаки дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожара.

В ночь на 1 октября подразделения Воздушных сил сбили 29 из 32 ударных БпЛА страны-агрессора РФ. Три вражеских беспилотника были локально потеряны. Обошлось без последствий.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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