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Формат встречи изменили: в Белом доме раскрыли, когда состоится "Рамштайн"

Руслана Заклинская
16 октября 2024, 20:24
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Президент США в ближайшее время объявит о новом пакете помощи Украине, заявила Карин Жан-Пьер.
Формат встречи изменили: в Белом доме раскрыли, когда состоится 'Рамштайн'
Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран планируют провести в ноябре. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, сегодня президент США Дожозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский. Во время переговоров лидеры страны обсудят, в частности, детали предстоящей встречи в формате "Рамштайн".

"Двое лидеров также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, чтобы она взяла верх в этом конфликте", - рассказала пресс-секретарь.

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В то же время Жан-Пьер не уточнила, где именно может состояться встреча. Кроме этого, пресс-секретарь утверждает, что после разговора с Зеленским Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине, который должен помочь ВСУ в борьбе с российской агрессией.

В Белом доме уточнили, что Байден будет на "Рамштайне" в формате онлайн.

"В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", - говорится в заявлении.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в контактную группу "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Встреча в формате "Рамштайн" - что известно

Напомним, 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию, где намеревался дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн".

Заседание было запланировано на 12 октября. "Рамштайн" должен был возглавить именно Байден, однако из-за урагана "Милтон" поездку отменили.

Отвечая на вопрос о возможном переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины и объединения его со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне отметили, что пока нет окончательного решения по этому вопросу.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден прибудет в Германию 17 октября, но из-за короткого визита заседание "Рамштайн" в этот день не состоится.

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