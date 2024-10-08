Прорывных решений не будет: чего ждать Украине от победы Харрис на выборах в США

Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине.

https://glavred.info/ukraine/proryvnyh-resheniy-ne-budet-chego-zhdat-ukraine-ot-pobedy-harris-na-vyborah-v-ssha-10603091.html Ссылка скопирована

Андрей Золотарев сказал, чего ждать от победы Камалы Харрис или Дональда Трампа на выборах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые решения в отношении войны в Украине, вероятно, будет принимать новая администрация США в 2025 году. Об этом в интервью Главреду сказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев и спрогнозировал, чего можно ждать Киеву от кандидатов в президенты - Камалы Харрис и Дональда Трампа.

По мнению эксперта, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине еще до вступления на должность.

"Подобные заявления – риторика, которая похожа на охотничьи рассказы, которыми богата любая избирательная кампания", - считает Золотарев.

видео дня

Также трудно ожидать и прорывных идей от представительницы Демократической партии Камалы Харрис, если она станет президентом.

"Судя по всему, Харрис в отношении Украины будет придерживаться той же политики, что и Джо Байден. Помогать ей будут представители команд Обамы и Клинтона. И тогда мы увидим типичный для Демократической партии политический курс. Причем уже с меньшими объемами финансирования и предоставления военной помощи", - сказал он.

"Курс очевиден: прожарка русского медведя на медленном огне. Владимир Путин неспроста прямо заявил, что для России лучше избрание Харрис, чем Трампа. Политика Харрис понятна для Кремля, а вот курс Трампа – задача со многими неизвестными", - добавил Золотарев.

Политолог напомнил, что в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в офисе ЛДПР открывали шампанское, а в Санкт-Петербурге его даже "приняли в казаки".

"Но Трамп не только не оправдал ожиданий России, но и предоставил Украине летальное оружие, тем самым нарушив негласное оружейное эмбарго, которое работало еще со времен Обамы", - сказал эксперт.

Золотарев считает, что Трамп способен преподнести сюрпризы, чего и опасаются в Кремле.

"Очевидно, что Кремль, скорее всего, отвергнет его предложение относительно завершения войны, и тогда Трамп может сделать ставку на усиление военной помощи Украине. Впрочем, нужно дождаться итогов выборов. Сейчас очень трудно предугадать, какой результат будет в ноябре. Даже среди американских экспертов никто определенно не может сказать, кто выйдет победителем", - резюмировал он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Встреча Трампа и Зеленского и позиция республиканца в отношении Украины

27 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Позиции Трампа и Харрис в отношении Украины / Инфографика Главред

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

Издание Politico писало, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию с критикой президента Украины Владимира Зеленского, чем показал, что не намерен помогать Украине отбиться от российских агрессоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред