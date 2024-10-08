Прорывных решений не будет: чего ждать Украине от победы Харрис на выборах в США

Ключевые решения в отношении войны в Украине, вероятно, будет принимать новая администрация США в 2025 году. Об этом в интервью Главреду сказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев и спрогнозировал, чего можно ждать Киеву от кандидатов в президенты - Камалы Харрис и Дональда Трампа.
По мнению эксперта, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине еще до вступления на должность.
"Подобные заявления – риторика, которая похожа на охотничьи рассказы, которыми богата любая избирательная кампания", - считает Золотарев.
Также трудно ожидать и прорывных идей от представительницы Демократической партии Камалы Харрис, если она станет президентом.
"Судя по всему, Харрис в отношении Украины будет придерживаться той же политики, что и Джо Байден. Помогать ей будут представители команд Обамы и Клинтона. И тогда мы увидим типичный для Демократической партии политический курс. Причем уже с меньшими объемами финансирования и предоставления военной помощи", - сказал он.
"Курс очевиден: прожарка русского медведя на медленном огне. Владимир Путин неспроста прямо заявил, что для России лучше избрание Харрис, чем Трампа. Политика Харрис понятна для Кремля, а вот курс Трампа – задача со многими неизвестными", - добавил Золотарев.
Политолог напомнил, что в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в офисе ЛДПР открывали шампанское, а в Санкт-Петербурге его даже "приняли в казаки".
"Но Трамп не только не оправдал ожиданий России, но и предоставил Украине летальное оружие, тем самым нарушив негласное оружейное эмбарго, которое работало еще со времен Обамы", - сказал эксперт.
Золотарев считает, что Трамп способен преподнести сюрпризы, чего и опасаются в Кремле.
"Очевидно, что Кремль, скорее всего, отвергнет его предложение относительно завершения войны, и тогда Трамп может сделать ставку на усиление военной помощи Украине. Впрочем, нужно дождаться итогов выборов. Сейчас очень трудно предугадать, какой результат будет в ноябре. Даже среди американских экспертов никто определенно не может сказать, кто выйдет победителем", - резюмировал он.
Кто такой Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.
Встреча Трампа и Зеленского и позиция республиканца в отношении Украины
27 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Встреча Трампа и Зеленского прошла в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.
Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.
Во время митинга в Пенсильвании Трамп сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
После встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.
Издание Politico писало, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию с критикой президента Украины Владимира Зеленского, чем показал, что не намерен помогать Украине отбиться от российских агрессоров.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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