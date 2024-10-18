Альтернатива плану победы Украины: Подоляк сделал важное заявление

У Зеленского ответили, есть ли у Украины план "Б".

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План победы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/mpodolyak2, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Альтернативой для плана победы Украины является наблюдение за масштабным геноцидом Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 канал.

По его словам, когда партнеры хотят еще времени, чтобы подумать, давать или не давать Украине те или иные разрешения - это парадоксально звучит.

"Нет "если". Или вы идете в логике войны, и она четко сегодня прописана в плане принуждения России к адекватности, или спокойно смотрите за геноцидом. Либо абсолютно логичный план с математической калькуляцией, в котором прописано все для того, чтобы изменить социальные настроения в России, чтобы увидеть совсем другие события в России. Или тогда все садятся, извините с попкорном, и смотрят за масштабным геноцидом Украины, пока вся наша страна не будет залита кровью", - подчеркнул он.

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Подоляк добавил, что в рамках международного права Украина может законно наносить удары на любое расстояние, любым оружием по территории РФ.

"Это не о разрешениях, а наоборот - о вымышленных запретах, которые противоречат международному праву", - подытожил он.

План победы / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

План победы Украины - что известно

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасностные. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

В то же время, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

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