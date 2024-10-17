'Расчет на поддержку Запада сомнителен': Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

В этом плане есть большинство пунктов, с которыми трудно не согласиться, но они не стоят ногами на твердой земле, считает политолог.

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Золотарев сказал, поможет ли нам План победы/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

По мнению политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, пока что План победы, который представил украинский президент Владимир Зеленский, больше похож на набор желаний Украины, который может не найти взаимности у стран-партнеров.

Об этом Золотарев сказал в комментарии Главреду. По его словам, в этом плане есть большинство пунктов, с которыми трудно не согласиться, но они не стоят ногами на твердой земле.

"Мы видим готовность Запада остановить войну, но за счет территорий и суверенитета Украины. Это мы видим по заявлениям Шольца, а на вопросе поддержки Украины активно играют и Трамп, и Харрис. И игра идет явно не в пользу Украины", - считает Золотарев.

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По словам политолога, если победит Харрис, то помощь, возможно, будет, но в меньших объемах. А с Трампом возможно все, да и спикер Сената Джонсон артикулировал позицию "ни цента Украине".

"Поэтому в целом расчет на то, что Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется, сомнителен, ведь слова политиков часто расходятся с действиями", - отметил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

План победы Украины - что известно

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский представил План победы в Раде - он рассказал, какие пункты этот план содержит. Первый пункт плана - вступление Украины в НАТО, второй - об обороне нашего государства и нужном для этого оружии, третий - сдерживание российской агрессии, четвертый касается стратегического и экономического потенциала Украины, который РФ пытается регулярно уничтожать, пятый касается послевоенного времени.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Пункты плана победы/ Инфографика: Главред

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных приложениях плана победы. В плане победы четко зафиксирована "логика финала войны", логика того, что надо сделать, заявил Михаил Подоляк.

Напомним, в США отреагировали на представление Зеленским Плана победы Украины. Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

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