Путин ориентируется на "войну на истощение": в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ

Глава Кремля считает, что российские захватчики могут пережить западную поддержку ВСУ и сломить их сопротивление, и поэтому он затягивает боевые действия.

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Путин делает ставку на "войну на истощение"/ коллаж: Главред, скриншот, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на "войну на истощение", его текущая "теория победы" направлена на затягивание боевых действий. Глава Кремля предполагает, что российские оккупанты могут пережить западную поддержку ВСУ и сломать их сопротивление, выиграв "войну на истощение".

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что страна-агрессор Россия столкнется с серьезными среднесрочными и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия агрессора.

В ISW отметили, что Кремль обязал российскую оккупационную армию провести летние наступательные усилия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины, чтобы истощить украинские войска и не позволить Киеву накопить необходимую живую силу и материальные средства для проведения контрнаступательных операций.

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Также отмечается, что Путин и российское военное командование, вероятно, терпимо относятся к затяжным наступательным операциям, которые хоть и далеки от оперативной цели РФ, но позволяют оккупантам медленно продвигаться вперед.

"Эта "теория победы" Путина основана на проведении ВС РФ последовательных наступлений в течение неопределенного времени, но такие изнурительные атаки значительно ослабят человеческую силу и материальные средства, которые есть у России. Поэтому российским войскам придется снизить темп наступления по крайней мере на отдельных участках фронта, что даст ВСУ возможность оспорить и, возможно, перехватить инициативу на поле боя в этих районах", - убеждены аналитики ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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Ранее в DeepState сообщили, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе. На Покровском направлении продолжались бои. Силы обороны отбили девять наступательных и штурмовых действий врага.

Также ранее сообщалось, что враг активизировал атаки с бронетехникой - на кону важный город в Донецкой области. Враг применяет технику, чтобы быстрее продвинуться к крупному населенному пункту.

Напомним, в Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины. Войска агрессорки России продвигаются на поле боя, отметил Максим Жорин.

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