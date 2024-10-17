На кону важный город в Донецкой области: враг активизировал атаки с бронетехникой

Враг применяет технику, чтобы быстрее продвинуться к крупному населенному пункту.

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ВСУ ежедневно отбивают вражеские атаки, но противник сунет дальше / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

В районе города Селидово армия страны-агрессора России усилила штурмы. Теперь враг атакует украинские силы с бронетехникой, чтобы продвигаться дальше. Об этом в эфире телемарафона заявил подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

За последнее время на этом участке фронта не было дней без вражеских штурмов, оккупанты РФ продолжают ежедневно осуществлять "накаты пехоты" разной степени силы.

"Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях это было две-три единицы. Также были попытки более массированного штурма с привлечением восьми единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы", - рассказал военный.

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Акцент в районе Селидово вражеские войска делают с южной стороны, направлении Цукурино-Украинск. Там оккупационная армия ищет слабые участки украинской обороны.

"Но южнее большее количество техники привлекается. Именно там они более географически выгодно пытаются пройти техникой, поскольку все попытки пройти этот отрезок участков местности Михайловки, которой уже почти не существует, им очень сложно. Там открытые площади. Мы оперативно обнаруживаем их и наносим огневое поражение", - добавил Миловидов.

Селидово / Инфографика: Главред

Что известно о городе Селидово? Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Наступление врага на Донетчине - последние новости

Напомним, что в последние недели перед окончанием большого наступления оккупантов перед зимой российская оккупационная армия активизировала свои усилия и, в частности, захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области по данным DeepState.

Накануне также сообщалось, что страна-агрессор Россия сосредоточила немалые силы к югу от Покровска. В частности, оккупанты усилили артиллерийские обстрелы.

Аналитик BILD ранее прогнозировал, что Силы обороны Украины, вероятно, будут вынуждены выйти из города Селидово на Покровском направлении из-за угрозы окружения.

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