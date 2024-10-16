'Оккупанты взяли Селидово в полуокружение': в ВСУ прокомментировали слухи

ВСУ четко обороняют свои позиции.

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ВСУ прокомментировали ситуацию в Селидово / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Немецкое издание Bild сообщило, что российские оккупанты якобы взяли Селидово в полуокружение. Отмечалось, что город успешно обороняет 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг". Однако, по данным издания, населенный пункт уже находится в полуокружении, а многие поселки вокруг Селидово захвачены российскими войсками.

В ответ на это, в Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию. В эфире телемарафона штаб-сержант 25-й бригады Сергей Окишев объяснил, что не может говорить конкретно о Селидово.

Однако он подчеркнул, что на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ситуация остается стабильной, и никаких изменений не произошло.

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"Мы четко стоим на своих позициях и обороняем их. Относительно самого города Селидово пока нет такой информации",- сказал Окишев.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Что говорит о ситуации в Селидово Генштаб?

Как говорится в сводке Генерального Штаба, на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Проминь и Селидово. Однако, несмотря на все намерения врага, Силы обороны сдерживают натиск и отбили пять атак противника, три боестолкновения еще продолжаются.

"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты и дальше пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 97. Активнее всего враг сейчас действует на Кураховском направлении - там провел почти половину от всех атак",- рассказали в Генштабе.

Ситуация на фронте - что известно

К слову, армия РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических. Как рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, враг выбрал новую стратегию.

Кроме этого, появились детали мощной операции. Как рассказали в разведке, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине.

В свою очередь эксперт Валерий Клочок Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ. По его мнению, сейчас есть необходимость создать другой военный блок - на базе Евросоюза.

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