Пылает 800 квадратных метров: на военном аэродроме в Подмосковье вспыхнул пожар

Пожар на российском аэродроме "Чкаловский" вспыхнул на кровле Г-образного сооружения, ему присвоен 2 ранг сложности.

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На аэродроме "Чкаловский" произошел пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В среду, 16 октября, на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье вспыхнул пожар. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Об этом сообщили Telegram-каналы "112", Astra.

На российском аэродроме "Чкаловский" в Щелково загорелось административное здание. Огонь вспыхнул на кровле Г-образного сооружения, однако причина возгорания пока неизвестна.

Российские СМИ утверждают, что пострадавших нет - военные страны-агрессора успели эвакуироваться.

видео дня

Пожарные привлекли вертолеты для борьбы с огнем. Пожару на аэродроме "Чкаловский" был присвоен 2 ранг сложности.

"Площадь пожара на военном аэродроме в Щелково - 800 квадратных метров", - пишет "112".

Смотрите видео пожара на аэродроме в РФ:

Пожар на аэродроме "Чкаловский" / Фото: скриншот

Аэродром Чкаловский - что о нем известно Чкаловский - военный аэродром в Московской области. Расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Основан в начале 1930-х годов. До 1990-х годов имел наименование "Чкаловская". Как пишет Википедия, Чкаловский - аэродром 1 класса, способный принимать самолеты Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154 и все более легкие, а также вертолеты всех типов.

Пожары на аэродромах в РФ - последние новости

Напомним, утром 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская" вблизи Майкопа в Адыгее. Аэродром расположен в 3 км от станицы Ханской и является базой для 272-й учебной авиационной части Краснодарского авиационного училища.

Впоследствии стало известно, что беспилотники СБУ, ГУР и ССО совершили атаку на военный аэродром "Ханская" в Адыгее. Там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, в частности Су-34, Су-35 и Ми-8.

Как сообщал Главред, в ночь на 29 сентября военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области РФ могли атаковать более 20 дронов. Российские источники утверждают, что все дроны были сбиты, но спутниковые снимки и система NASA Firms зафиксировали пожар в районе аэродрома.

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