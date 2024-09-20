Под Москвой вспыхнул мощный пожар: что горит

Огонь охватил площадь в пять тысяч "квадратов"

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Пожар в Подмосковье начался около 12 часов ночи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В России вспыхнул мощный пожар в ночь на 20 сентября. В подмосковной деревне Апаринки загорелся склад на территории пять тысяч "квадратов". Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.

Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России. Как сообщает Shot, на месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

Возгорание началось около 12 часов ночи. На складе, предварительно, хранилась текстильная продукция одной из фабрик — подушки, одеяла, матрасы.

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По данным росСМИ, пожар удалось локализовать на площади 4200 метров

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", который входит в Роскосмос. Завод поставляет радиоэлектронное оборудование российским разведчикам.

Как сообщал Главред, в Харьковской области произошел очень сильный лесной пожар. Огонь охватил село Студенок и уничтожил практически половину населенного пункта. В Сети появилось видео с жуткими кадрами уничтоженного села.

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