Хотят взять город в 'клещи': оккупанты имеют новую приоритетную цель на фронте

Оккупанты пытаются понять, где оборона украинских военных является слабой.

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Наступление РФ на фронте: / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Страна-агрессор Россия сосредоточила немалые силы к югу от Покровска. В частности, оккупанты усилили артиллерийские обстрелы. Об этом рассказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко, передает 24 Канал.

По его словам, Донецкая область для россиян намного приоритетнее чем Курская. Поэтому для достижения новых успехов, именно на Донетчину российское командование бросает все свои силы.

"Военные говорят, что за последнюю неделю на Покровском направлении значительно усилились артиллерийские обстрелы. Южнее Покровска - в районах Селидово, Лисовки, Михайловки - существенно возросло использование всех имеющихся огневых средств, бронетехники, КАБов и штурмовой пехоты", - подчеркнул он.

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Обозреватель также отметил, что оккупанты пытаются понять, где оборона украинских военных является слабой, чтобы активизировать свои действия и на других участках фронта.

"Россияне пытаются двигаться южнее Селидово. После того, как они впервые неудачно пытались оккупировать город, тактика изменилась. Они пытаются взять город в "клещи", как это было с Украинском", - отметил Кононученко.

Он добавил, что сейчас продвижение россиян значительно замедлилось, в частности благодаря обороне мотивированных подразделений как 15-я бригада оперативного назначения НГ "Кара-Даг". Поэтому враг пока имеет лишь незначительные продвижения в 100 - 200 метров.

Что известно о городе Селидово? Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики американского Института изучения войны ранее сообщали, что украинские силы успешно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе.

Аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке говорил, что Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из города Селидово на Покровском направлении из-за угрозы окружения.

Кроме того, известно, что украинские военные пошли в успешную контратаку в Харьковской области. Защитники смогли не только отбить занятые ранее оккупантами позиции, но еще и пополнили обменный фонд, взяв в плен много россиян.

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