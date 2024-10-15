ВСУ вернули позиции в Торецке: аналитики ISW поделились успехами на фронте

На геолокационных кадрах 13 октября, заметно присутствие российской 132-й мотострелковой бригады, которая обстреливает украинские силы в центре Торецка.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-v-torecke-analitiki-isw-podelilis-uspehami-na-fronte-10605332.html Ссылка скопирована

ВСУ имели успех в Торецке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ISW

Украинские силы успешно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 14 октября. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW), анализируя ситуацию в Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия. видео дня

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 октября, заметно присутствие российской 132-й мотострелковой бригады (51-й общевойсковой армии Южного военного округа), которая обстреливает украинские силы в центре Торецка. Это свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули свои позиции в этом районе.

Карты ISW в Донецкой области / Фото: ISW

Как утверждают аналитики, 14 октября российские силы осуществили наступление вблизи Покровска, но подтвержденных изменений в линии фронта не зафиксировано.

"Бои продолжались к востоку от Покровска, в районах населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Мирноград, а также к юго-востоку от Покровска в районах Сухой Яр, Горняк, Лысовка, Селидово, Цукурино, Кременная Балка, Измайловка, Новогродовка, Крутой Яр, Новодмитровка, Кураховка, Новоселидовка, Желаное", - говорится в свежем отчете.

По данным аналитиков ISW, 14 октября российские войска атаковали в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Один из российских милблогеров заявил, что российские силы продвигались вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка к востоку от Часового Яра и на полях к юго-западу от Григорьевки (к северо-востоку от Часового Яра), но эти данные не подтверждены ISW.

Торецк - что известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Deep State, армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов в трех областях. Агрессоры имеют продвижение возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.

Некоторые эксперты убеждены, что ситуацию в Украине может изменить переброска войск из КНДР. Иностранные солдаты могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, говорит Александр Коваленко.

Несмотря на все трудности, Украина методично добивает самолеты РФ. Наш потенциал противовоздушной защиты увеличился и теперь ВСУ могут уничтожить цель РФ сразу из нескольких средств поражения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред