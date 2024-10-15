Войска РФ активизировались на Юге: есть ли угроза масштабного наступления - ВСУ

Россия готовит штурмовые подразделения для активизации боевых действий на Юге, однако угрозы масштабного наступления пока нет, отметили в ВСУ.

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На Юге оккупанты формируют штурмовые группы - будет ли масштабное наступление / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские войска на Юге пытаются регулярно обстреливать и совершать атакующие действия с целью беспокойства Сил обороны Украины вдоль линии фронта. Однако значительного накопления вражеских сил, достаточного для проведения масштабных наступательных операций, не наблюдается. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он также отметил, что ситуация на Южном направлении является сложной, но количество боевых столкновений там меньше, чем на других участках фронта.

"Однако у нас постоянно продолжаются обстрелы, противник постоянно наносит ракетные, авиационные удары, удары беспилотными летательными аппаратами, постоянно ведется контрбатарейная борьба, - сказал он.

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Офицер выделил несколько наиболее напряженных участков на линии фронта на Юге Украины, в частности между Приютным и Великой Новоселкой, неподалеку от Орехово и Гуляйполя.

"Отдельно я хотел бы выделить Херсонское направление. В устье Днепра враг пытается взять под контроль острова и постоянно ведет обстрелы и наносит удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам, - сообщил спикер", - указывает военный.

Владислав Волошин оценил динамику боевых действий за последние недели и спрогнозировал возможные дальнейшие шаги врага на основе текущей ситуации и имеющейся информации.

Он отметил, что после определенных успехов в попытках захватить Угледар, враг сейчас проводит перегруппировку и готовится к штурмовым действиям на других направлениях.

"Кроме того, также перебрасывает личный состав штурмовых групп на передовые позиции и готовится к ведению штурмовых действий вблизи Роботино. Также перебрасывает личный состав на свои передовые позиции в устье Днепра, на Херсонском направлении. Есть такая информация, что, вероятно, он и там начнет активизацию своих штурмовых действий", - предположил Владислав Волошин.

В то же время военный подчеркнул, что пока речь не идет о значительном увеличении вражеских сил на Юге за счет резервов, а лишь о создании штурмовых подразделений из личного состава уже существующих у противника частей.

"Эти штурмовые подразделения формируются из тех соединений, которые действуют на этом направлении. В каждом из таких соединений есть свои штурмовые группы. Личный состав этих штурмовых групп они перебрасывают на передовые позиции для того, чтобы начинать штурмовые действия малыми группами пехоты. Речи о том, что формируются крупные наступательные соединения не идет", - резюмировал он.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Активизация войск РФ на юге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на юге российские войска усилили свои попытки захватить острова на Днепре, отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, оккупанты давят на правый берег Днепра и продолжают террористические удары по мирному населению.

Также, по информации спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российская армия готовится к штурмам вблизи села Приютное в Запорожской области.

После заявления спикера Южной группировки войск ВСУ о возможной активизации штурмовых действий на Юге, российские войска уже совершили очередную попытку атаковать позиции ВСУ на Бердянском направлении, сообщил военный обозреватель Денис Попович.

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