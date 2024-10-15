Убытки на 8 миллиардов долларов: РФ пережила "черный день" вследствие работы ВСУ

Враг понес серьезные потери в артиллерии, только за одни сутки украинские силы уничтожили более 80 артсистем.

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ВСУ вывели из строя немало вражеских САУ, гаубиц и пушек / Колаж: Главред, фото: Алексей Резников, ОК "Запад"

Войска страны-агрессора России несут большие потери с начала полномасштабного вторжения. В частности, с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10373 артиллерийские системы оккупационной армии РФ.

Как сообщают в Министерстве обороны Украины, врагу пришлось пережить и "черный" день, когда только за 22 сентября количество артсистем у россиян благодаря усилиям ВСУ уменьшилось на 81 единицу.

"Отметим, что 1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады", - говорится в сообщении.

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Стоимость уничтоженной за последние 9 месяцев артиллерийской техники противника в Минобороны оценивают в не менее 8 миллиардов долларов США. Таким образом, выведенные из строя САУ, гаубицы и пушки РФ, возможно, являются самым дорогим в мире металлоломом.

"Расходы России на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 млрд долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры", - подсчитали в министерстве.

Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Потери врага за время полномасштабного вторжения

Напомним, что потери армии РФ в войне в Украине катастрофические, как и в людях, так и в технике. Только в течение недели с 7 по 13 октября была поражена авиация противника и почти 10 систем противовоздушной обороны.

Накануне эксперт по национальной безопасности Иван Варченко отметил, что потери россиян приближаются к 1 300 человек, которые погибают ежедневно в украинской земле или возвращаются калеками к себе на родину.

Ранее стало известно, что в сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае.

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