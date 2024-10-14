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У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

Андрей Ганчук
14 октября 2024, 12:21
207
Оккупационные войска агрессора России не достигли значительных прорывов на поле боя, пишет WSJ.
ВСУ, войска РФ
Украине удалось провести определенную ротацию и увеличить численность резервистов - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Ситуация на фронте улучшается, поскольку Украина смогла провести определенную ротацию войск и увеличить численность резервистов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает The Wall Street Journal, чиновник рассказал журналистам о том, что ситуация на поле боя постепенно улучшается благодаря определенной ротации и увеличении численности резервистов.

Оккупантам тоже тяжело

Кроме того, украинские чиновники и военные аналитики сказали, что войска РФ на поле боя тоже испытывают трудности. Несмотря на значительные усилия, им не удалось достичь серьезного прорыва.

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План победы Украины

Также Подоляк рассказал и о плане победы Украины. По словам чиновника, это детальная стратегия, которая учитывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, направленные на то, чтобы вынудить Кремль прекратить войну.

Украина запросила дополнительные ракеты большой дальности, такие как американские ATACMS и британские Storm Shadow, и разрешение наносить ими удары по военным целям в глубине российской территории.

план победы, план перемоги
Кратко о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Как полагает Подоляк, таким образом можно изменить стратегию Путина путем усиления на него давления внутри РФ, и ослабить оккупационные военные подразделения.

Война России против Украины – что происходит на поле боя:

Войска РФ перешли в атаку в Курской области, сказал командир 80-й Отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач. По его словам, украинские войска держат оборону в регионе и контролируют определенные территории. Оккупанты перебросили на Курщину 30 тысяч войск, но им не хватает сил для вытеснения ВСУ.

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово, считают аналитики американского Института изучения войны. Также украинские войска восстановили свои позиции к юго-востоку от Покровска.

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине, сообщили аналитики DeepState. В Донецкой области у оккупантов частичные успехи в районах Угледара и Часова Яра. На Курщине враг продвинулся у населенных пунктов Ольговка и Кремяное.

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ВСУ войска России Михаил Подоляк война России и Украины
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