Война с Россией повторится через 10 лет, этого не будет при одном условии - эксперт

Украине в течение этого времени тоже нужно будет максимально инвестировать в военные мощности.

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НАТО не будет защищать Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

НАТО не будет защищать ни страны Балтии, ни Украину в случае повторной агрессии России. Единственная надежда — только на себя и Вооруженные силы, рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

В интервью Главреду он заметил, что Альянс делит своих членов неформально на три уровня — к третьему уровню относятся страны Балтии, вступившие в НАТО в 2004 году. Согласно доктрине Альянса, на принятие решение по защите этих государств у НАТО в случае агрессии пойдет 90 дней — ровно столько надо, чтобы определить победителя в сражении, если речь пойдет об оккупации территории.

Тем более НАТО не будет давать Украине никаких гарантий по защите территории в случае повторения российской агрессии.

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В конечном итоге все будет зависеть от численности и снабжения ВСУ.

"Если РФ будет видеть, что соотношение по численности военных у нас 1:3 в пользу россиян, никто нападать не будет. В том случае, если даже снарядов будет 1:2 в их пользу, нападения не произойдет. Поэтому здесь все будет зависеть от нас", — объяснил Ступак.

В течение следующих 10 лет России будет критически важно восстановить свою экономику после санкций. Поэтому экономические ограничения снимать ни в коем случае нельзя, подчеркнул эксперт.

"И я думаю, что экономическое похмелье в перспективе серьезно повлияет на Россию. Пока она в состоянии эйфории и на адреналине, но это временно. И быстрого экономического восстановления не будет", — сказал он.

Ступак заметил, что, скорее всего, следует ждать некой гонки: кто быстрее восстановится — Украина или Россия.

"После завершения войны нужно сразу инвестировать в будущее и военное производство. Это станет нашей главной гарантией. Никто нас защищать не будет, и пятая статья НАТО вряд ли сработает. Мы уже увидели, как работают блоки – импотентное НАТО и такое же ОДКБ. Никаких коллективных гарантий нет", — подчеркнул Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

НАТО и Украина - последние новости

Отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились с начала полномасштабной войны в Украине, а сам альянс назвал Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". В свою очередь, Кремль продолжает считать расширение НАТО на восток экзистенциальной угрозой для себя.

При этом Запад и НАТО избегают прямого военного столкновения с Россией. Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, каким может быть ответ Запада и Южной Кореи, если войска КНДР начнут воевать в Украине открыто.

Согласно данным СМИ, министры обороны стран НАТО на этой неделе соберутся для пересмотра многолетней политики альянса в отношении России, реагируя на растущую угрозу со стороны Кремля.

Отметим, что Альянс объявил масштабные ядерные учения. В рамках маневров Североатлантический альянс задействует более 60 военных самолетов.

НАТО - структура / Инфографика: Главред

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