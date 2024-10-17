Враг стирает город с лица земли: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Донетчине

Российские оккупанты массово уничтожают инфраструктуру в Донецкой области.

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Российские войска пытаются продвигаться в Торецке / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр

Российские оккупанты стирают город Торецк Донецкой области с лица земли. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова в эфире телеканала Киев.

Бобовникова подчеркнула, что то, как в настоящее время выглядит Торецк - "это очень страшно".

"Там все дома сгорели. Остались только бетонные коробки.", - рассказала спикер. видео дня

Бобовникова подчеркнула, что уничтожая населенный пункт, авиацией, дронами и артиллерией враг таким образом пытается захватить Торецк.

"На уже выжженную землю враг заходит малыми штурмовыми группами, пытаясь закрепиться там, где фактически ничего нет", - пояснила спикер ОТУ Луганск о тактике россиян.

Она добавила, что сейчас линия соприкосновения в городе Торецк постоянно меняется, поэтому говорить, что Силы обороны Украины контролируют 40% или 50% города - очень трудно.

Торецк инфографика / Инфографика: Главред

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Ситуация в Торецке - последние новости

Напомним, аналитический канал DeepState сообщал, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи у Левадного в Запорожье, Цукурино и Торецка в Донецкой области.

Ранее Анастасия Бобовникова рассказывала, что потери российских войск в зоне ответственности ОТГ "Луганск" ежедневно составляют около 200 солдат убитыми и ранеными. За месяц эти потери достигают примерно 6 тысяч человек. Из-за значительных потерь армия РФ постоянно пополняет свои силы, хотя о ротации крупных подразделений, таких как дивизии или бригады, речь не идет.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщал, что около 40-50% Торецка остается под контролем ВСУ, тогда как остальная часть города оккупирована российскими силами. По его словам, украинские военные удерживают позиции, несмотря на попытки россиян захватить город полностью.

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