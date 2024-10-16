В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

Войска агрессора России продвигаются на поле боя, отметил Максим Жорин.

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В сложившейся реальности единственный план - собрать все силы и сражаться, - Жорин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Озвученные надежды не должны отвлекать от реальности, в которой оккупанты России существенно продвигаются на поле боя, а также владеют преимуществом в численности и вооружении. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что какими бы ни были планы, но необходимо продолжать борьбу.

"Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем осознать. А то после этих новостей опять все будут просто ждать победы", - отметил Жорин. видео дня

По его словам, "обсуждать можно все, что угодно", однако не стоит мечтать и думать, что все будет так, как раньше.

"В такой реальности единственный возможный план, которого нужно придерживаться каждому украинцу - это собрать все силы и сражаться", - подчеркнул Максим Жорин.

Зеленский раскрыл план победы Украины – главные новости:

Президент Владимир Зеленский 16 октября во время своего выступления в Верховной Раде рассказал детали плана победы Украины. Документ состоит из 5 пунктов: приглашение в НАТО, оборона страны, сдерживание России, развитие экономического потенциала Украины и укрепление авторитета государства в мире. Как полагает президент, если план удастся реализовать, войну можно будет закончить не позднее 2025 года.

Украина предлагает разместить у себя мощный неядерный пакет сдерживания, сказал Владимир Зеленский. По сути, речь идет об ультиматуме Путину: либо Кремль идет на мирный процесс, либо у россиян больше не будет возможности вести агрессивную войну.

Нужно усиливать Украину, иначе в 2025-м году Путин укрепится так, что будет уже не дипломатических процессов, предупредил Зеленский. По словам президента, Киев воюет не только с Москвой, но и с КНДР и Ираном.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Пять пунктов плана победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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