Представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в Черкассах

Стычка на территории собора произошла из-за перехода под руководство украинской церкви.

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Неизвестные силой вытеснили представителей ПЦУ из собора / Коллаж: Главред, фото: Владимир Педько, скриншоты с видео

В четверг, 17 октября, крупнейший православных храм Украины в Черкассах перешел в ПЦУ после многолетнего управления московского патриархата. Однако не обошлось без провокаций со стороны представителей УПЦ МП.

Как сообщил на своей странице военный капеллан Владимир Педько, Свято-Михайловский кафедральный собор не только вернулся под лоно украинской церкви, но и состояние гарнизонное.

Однако это не понравилось прихвостням московского патриархата, среди которых был подозреваемый в разжигании межрелигиозной вражды митрополит Феодосий. Неизвестные ворвались в храм и начали выгонять представителей ПЦУ вместе с другими представителями общины, среди которых были люди в форме.

видео дня

Агрессивно настроенные люди начали бросаться на капелланов, уничтожать камеры наблюдения, окна и двери, завязалась драка. Капеллан Педько впоследствии сообщил, что представителям ПЦУ пришлось выйти с территории собора, чтобы избежать физических столкновений.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео столкновений в Свято-Михайловском кафедральном соборе:

На инцидент уже отреагировали в полиции Черкасской области. Там заявили, что возле Свято-Михайловского собора работает следственно-оперативная группа, полицейские групп коммуникации и патрульные.

"Сейчас полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию события, а также устанавливают участников инцидента", - добавили в ведомстве.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко также не остался в стороне от инцидента со штурмом собора сторонниками московского патриархата и призвал жителей города прийти в Свято-Михайловский собор, поскольку там происходит что-то неправомерное.

"Приглашаю общину Черкасс высказать свое мнение по поводу существования московской церкви в нашем городе, прийти и помолиться на украинском языке за Вооруженные силы Украины и за здоровье наших воинов в самом большом храме в центре Украины", - сказал он.

По обновленной информации от полиции Черкасской области, по факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе начато уголовное производство. Как выяснили полицейские, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения. Следственные действия продолжаются.

Запрет УПЦ МП в Украине Запрет УПЦ МП в Украине начал действовать после того, как Верховная Рада в августе 2024 года проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно этому законопроекту, должна быть прекращена деятельность УПЦ МП. Еще до принятия этого закона в Украине началась борьба с московским патриархатом. Так, с начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную Церковь Украины перешло 214 религиозных общин. А во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

Ликвидация деятельности УПЦ МП в Украине

Напомним, инцидент с представителем московского партиархата произошел возле Спасо-Преображенского собора, который Министерством культуры был передан Православной церкви Украины, в Чернигове. Там один из священников так называемого московского патриархата оскорблял и укусил украинского военного.

Ранее в Киево-Печерской Лавре нашли православные церковные календари московского патриархата со списком контактов различных филиалов и подразделений МП. Среди контактов в них были номера епархий в оккупированном Крыму и отдела МП на временно оккупированном полуострове по взаимодействию с вооруженными силами.

Накануне Служба безопасности Украины успешно предотвратила серию воздушных ударов страны-агрессора России по объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. Главным фигурантом дела оказался российский гражданин Константин Селезнев - целый настоятель Свято-Пантелеймиевского храма Харьковской епархии УПЦ (МП).

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