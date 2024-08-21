После запрета УПЦ МП Зеленский пообщался с Патриархом Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский после запрета в Украине УПЦ МП пообщался со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поблагодарил его за непоколебимую поддержку украинского народа. Об этом президент сообщил на своей странице в Telegram.
"Мы совместно положительно оценили развитие нашего сотрудничества, в частности недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и выразили взаимные ожидания относительно ответного визита Патриархата", - говорится в сообщении президента.
В разговоре Зеленский подчеркнул важность духовной независимости Украины и новый закон о запрете деятельности Московского патриархата на территории государства.
"Заверил, что наше государство стремится укреплять православие в Украине и способствовать открытому диалогу между церквями", - подытожил президент.
Кто такой Вселенский Патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей I (в миру Димитриос Архондонис, 29 февраля 1940, село Айи-Теодори, Имброс, Турция) - 270-й и действующий архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх со 2 ноября 1991 года.Согласно его титулу, он является primus inter pares (первый среди равных) в Восточной православной церкви и как духовный лидер восточных православных христиан во всем мире. Его титул - Его Святейшество, Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей I.
Управление Варфоломея характеризуется внутриправославным сотрудничеством, внутрихристианским и межрелигиозным диалогом, официальными визитами к католическим, старокатолическим, ориентальным православным и мусульманским лидерам, которых ранее редко посещал Вселенский патриарх. Он обменялся многочисленными приглашениями с церковными и государственными чиновниками.
В 2018 году Московский патриархат разорвал общение с Вселенским патриархатом в результате споров относительно его решения предоставить автокефалию Православной церкви Украины. Посещал Украину как патриарх в 1997, 2008 и 2021 годах.
Запрет УПЦ МП в Украине - последние новости
Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Закон предусматривает прекращение деятельности УПЦ МП в Украине.
Позже президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Верховной Рады и поблагодарил нардепов за поддержку закона о духовной независимости Украины.
Впоследствии религиовед, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета Ирина Богачевская заявила, что принятие закона о запрете УПЦ МП является лишь первым шагом, пока не ясно, как его будут имплементировать.
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