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Зеленский поддержал запрет УПЦ МП: в печально известной церкви злобно отреагировали

Руслана Заклинская
20 августа 2024, 18:02обновлено 20 августа, 18:33
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Митрополит УПЦ МП отреагировал на запрет его церкви, заявив о манипуляциях и истинности церкви.
Зеленский поддержал запрет УПЦ МП: в печально известной церкви злобно отреагировали
В УПЦ МП отреагировали на принятие законопроекта против них / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла историческое решение о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Это решение уже вызвало бурную реакцию со стороны УПЦ МП, его даже назвали манипулятивным и необоснованным.

В УПЦ МП заявили, что считают себя "истинной церковью", признанной большинством украинских верующих и поместными церквями мира. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент убежден, что новый закон якобы не столько затрагивает саму церковь, сколько ее имущество. Также ему это якобы напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым.

"Украинская православная церковь и в дальнейшем будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут лишь к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать", - сказал митрополит Климент в интервью журналистам hromadske.

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По его словам, законопроект №8371 "возможно и запрещает УПЦ МП", но УПЦ якобы не имеет приставки "МП".

Климент также утверждает, что УПЦ МП якобы не имеет никаких административных связей с зарубежными центрами, в частности с Русской православной церковью. В то же время представитель УПЦ МП назвал обвинения в этом "манипулятивными", ведь ни один официальный украинский документ якобы не подтверждает наличия таких связей.

Относительно объединения с Православной Церковью Украины (ПЦУ), Климент говорит, что УПЦ якобы призвала ПЦУ к диалогу. Также он заявил, что желаемого ответа церковь с руководящим центром в стране-агрессоре России не получила.

Реакция Зеленского на запрет УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие закона, касающегося запрета УПЦ МП. Он подчеркнул, что это решение является важным шагом в укреплении духовной независимости Украины.

"Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях я буду говорить также с представителями Вселенского патриарха Варфоломея. Мы будем и в дальнейшем укреплять Украину, наше общество", - подчеркнул глава государства.

Запрет УПЦ МП - что известно

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Закон предусматривает прекращение деятельности УПЦ МП в Украине.

Как сообщал Главред, в конце июля в Раде саботировали запрет УПЦ. Тогда в парламенте произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связана с Русской православной церковью.

После решения о запрете УПЦ МП известный украинский боксер раскритиковал действия Верховной Рады Украины. Василий Ломаченко даже пригрозил нардепам "серьезными последствиями".

Главред также разбирался, кому подчиняется Украинская православная церковь МП и какая судьба ее ждет.

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