Запрет УПЦ МП в Украине: что творили "священники" во время войны и что им грозит

Главред разбирался, кому подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата и какая судьба ее ждет.

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Запрет УПЦ МП в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, СБУ

Верховная Рада Украины приняла законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно этому законопроекту, будет прекращена деятельность УПЦ МП.

Главред разбирался, кому подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата и какая судьба ее ждет.

Сколько церквей РПЦ в Украине?

По данным Опендатабот, на начало 2023 года в реестре насчитывается почти 9 тысяч церквей, подчиненных Московскому патриархату. Интересно, что еще перед вторжением РФ только 34 церкви официально имели признаки связей с патриархатом страны-агрессора.

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Также примечательно, что с начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную Церковь Украины перешло 214 религиозных общин.

Почти треть церквей, изменивших свою принадлежность, находится в Киеве и области - 20 церквей. В Винницкой и Хмельницкой областях - по 10 религиозных учреждений, перешедших в Православную Церковь Украины.

Сколько церквей РПЦ в Украине / Фото: Опендатабот

В чем разница между УПЦ МП и ПЦУ?

На эту тему можно говорить много, но ситуацию идеально проясняют слова священника Андрея Дудченко.

"В УПЦ не все в порядке, и в ПЦУ не все в порядке, но есть одна существенная разница: есть те, кто принадлежат к одной церковной структуре с теми, кто пришел убивать, пытать и уничтожать нас, и есть те, кто принадлежат к Церкви, которая на самом деле Украинская, а не прячет свою принадлежность к Московскому Патриархату за непоминанием и исправлением устава".

Кто такой Андрей Дудченко? Андрей Владимирович Дудченко - протоиерей ПЦУ, богослов, публицист, клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве, преподаватель в Киевской Православной богословской академии ПЦУ. С января 2019 года преподает в Киевской православной богословской академии ПЦУ, читает курсы исторической литургики, литургического богословия, истории и теории нехристианских религий.

Скандалы в РПЦ

Во время войны (как и до нее) представители УПЦ МП неоднократно попадали в скандальные ситуации. Так, с начала вторжения РФ в Украину (по состоянию на 4 октября 2023 года) СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП), которые работали на рф, продавали оружие и детскую порнографию.

Так, например, настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП) в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников движения сопротивления на территории общины. По "наводке" коллаборанта в рясе захватчики похищали потерпевших и заключали их в застенках российских застенков.

Он получил 12 лет тюрьмы, но вместе с пленными российскими военными, удалось обменять на 63 украинских защитников.

Кроме него в результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборационистов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у ра**истов.

Что будет с УПЦ Московского патриархата?

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что деятельность Русской православной церкви в Украине будет немедленно запрещена. В то же время украинским религиозным организациям, подозреваемым в связях с РПЦ, предоставят 9 месяцев для разрыва таких связей.

Для организаций, которые могут быть связаны с РПЦ, сначала проведут экспертизу. Если будет установлено сотрудничество, примут решение о прекращении их деятельности, однако это решение может быть обжаловано в суде.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", - добавил Стефанчук.

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