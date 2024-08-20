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Церковные календари с контактами армии РФ нашли в Киево-Печерской Лавре

Анна Косик
20 августа 2024, 11:30
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Календари печатались в Киево-Печерской Лавре, до того как оттуда выселили московских священников в 2023 году.
Календарь
Календари печатали уже во время полномасштабного вторжения РФ / Коллаж: Главред, фото: Аким Галимов

В Киево-Печерской Лавре нашли православные церковные календари московского патриархата со списком контактов различных филиалов и подразделений МП. Об этом в Facebook сообщил журналист Аким Галимов.

По его словам, среди контактов есть номера епархий в оккупированном Крыму и отдела МП на временно оккупированном полуострове по взаимодействию с вооруженными силами.

"Номера начинаются с +7 978.....думаю понятно, что это за вооруженные силы и какой страны. Также есть контакты по взаимодействию с казацкими организациями...тоже думаю понятно, что речь о "ряженых", которые в 2014 активно помогали захватывать Крым", - подчеркнул Галимов.

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Журналист подчеркнул, что печать календарей происходила в то время, как в Украине уже шла полномасштабная война против агрессора России, а Крым был оккупирован 9-ый год.

Церковные календари с контактами армии РФ нашли в Киево-Печерской Лавре
Российские номера в православных календарях в Киево-Печерской лавре / Фото: Аким Галимов

"В центре Киева, буквально в километре от Верховной Рады и Правительственного квартала. Под носом у нас всех печатают вот такое. Затем распространяют по церквям мп по всей стране. Собственно, к вопросу может ли существовать московский патриархат в нашей стране? Для меня ответ очевиден. Как бы они не пытались маскироваться и называть себя украинской церковью, содержательно это русская церковь", - подытожил он.

Кто такой Аким Галимов?

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Московский патриархат в Украине - что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение, которое должно укрепить духовную независимость Украины от страны-агрессора России. Накануне Согласительный совет принял решение о голосовании во втором чтении законопроекта №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", который имеет целью запрет деятельности русской православной церкви в Украине.

Напомним, в Верховной Раде все еще саботируют запрет УПЦ МП. Так ранее в парламентском зале произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связывают с Русской православной церковью.

Ранее стало известно, что митрополита УПЦ Московского патриархата, экс-наместника Киево-Печерской лавры, которого подозревают, в частности, в оправдании агрессии России, Павла Лебедя ("Мерседеса") выпустили из-под стражи.

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