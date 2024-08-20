Церковные календари с контактами армии РФ нашли в Киево-Печерской Лавре

В Киево-Печерской Лавре нашли православные церковные календари московского патриархата со списком контактов различных филиалов и подразделений МП. Об этом в Facebook сообщил журналист Аким Галимов.
По его словам, среди контактов есть номера епархий в оккупированном Крыму и отдела МП на временно оккупированном полуострове по взаимодействию с вооруженными силами.
"Номера начинаются с +7 978.....думаю понятно, что это за вооруженные силы и какой страны. Также есть контакты по взаимодействию с казацкими организациями...тоже думаю понятно, что речь о "ряженых", которые в 2014 активно помогали захватывать Крым", - подчеркнул Галимов.видео дня
Журналист подчеркнул, что печать календарей происходила в то время, как в Украине уже шла полномасштабная война против агрессора России, а Крым был оккупирован 9-ый год.
"В центре Киева, буквально в километре от Верховной Рады и Правительственного квартала. Под носом у нас всех печатают вот такое. Затем распространяют по церквям мп по всей стране. Собственно, к вопросу может ли существовать московский патриархат в нашей стране? Для меня ответ очевиден. Как бы они не пытались маскироваться и называть себя украинской церковью, содержательно это русская церковь", - подытожил он.
Кто такой Аким Галимов?
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Московский патриархат в Украине - что известно
Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение, которое должно укрепить духовную независимость Украины от страны-агрессора России. Накануне Согласительный совет принял решение о голосовании во втором чтении законопроекта №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", который имеет целью запрет деятельности русской православной церкви в Украине.
Напомним, в Верховной Раде все еще саботируют запрет УПЦ МП. Так ранее в парламентском зале произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связывают с Русской православной церковью.
Ранее стало известно, что митрополита УПЦ Московского патриархата, экс-наместника Киево-Печерской лавры, которого подозревают, в частности, в оправдании агрессии России, Павла Лебедя ("Мерседеса") выпустили из-под стражи.
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