Зеленский отреагировал на критику Плана победы: что известно

План победы направлен на укрепление страны.

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План победы не для критиков / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

План победы создан для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий РФ. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Европейский совет, где встретился с главой Шарлем Мишелем.

Зеленский подчеркнул, что План победы разработан не для критиков.

"Это не о ком-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Кстати, в начале вторжения было много людей, которые рассказывали как будут происходить события и как закончится война. Но сейчас мы находимся в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как в начале войны, когда мы оставались в нашей столице и вокруг нас были только российские войска", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский добавил, что многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но план заключается именно в усилении Украины.

"И он не будет зависеть от российской воли. Только от воли наших партнеров. Это даст возможность воплотить этот план в реальность", - подчеркнул президент.

Пункты Плана победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 октября Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде План победы. Как отмечал президент, План победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасностные. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не все детали этого плана были публично раскрыты.

Впоследствии представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

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