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"Извините, на это надо вооружение": Киричевский - об одном из пунктов плана Зеленского

Яна Ставская
16 октября 2024, 22:35
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Сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил парламенту свой план победы над Россией.
Российские военные, Иван Киричевский
Один из пунктов плана победы будет трудно реализовать из-за нежелания и промедления самого Запада / Минобороны РФ, Фейсбук Ивана Киричевского

Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский оценил пункт плана победы Зеленского, который касался переноса боевых действий на территорию России. По его словам, главным вызовом станет наличие достаточного количества оружия у Сил обороны.

В эфире Эспрессо Киричевский предположил, что Запад мог просить Зеленского не расширять зону боевых действий на территорию страны-агрессора. Поэтому этот пункт и появился в плане победы.

Для выполнения задач сугубо по периметру 1400 километров вооружения может не хватать - и тяжелого, и легкого.

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"Потому что, по большому счету, у нас проблема со снарядами зависла, когда у нас зона активных действий была 1300 километров. А надо еще какой-то боекомплект выделить на, условно, Одесское направление и северное. А тут, получается, теперь у нас еще Харьковщина добавилась - минимум плюс 100 километров, и вот Курщина, где минимум 50 по ширине фронта. Соответственно, где же, извините, на это все вооружение напасться", - отметил Киричевский.

План победы - Зеленский показал стратегию завершения войны

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил план победы в Верховной Раде Украины. По словам Зеленского, план победы - это план, который предусматривает усиление государства и укрепление украинских позиций.

Зеленский во время выступления отметил, что Украина 2 года назад предложила Формулу мира, провела успешные Саммиты мира. Но РФ пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

В частности, пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время. Именно в этом разделе Владимир Зеленский упомянул о том, что после войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. По его мнению, украинский опыт должен стать основой для усиления обороноспособности Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

После чего генсек НАТО Марк Рютте назвал путь Украины в НАТО "необратимым".

При этом, по информации СМИ, Зеленский в сентябре якобы дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им плана победы.

Эксперты, опрошенные "Главредом", обращают внимание на контекст объявления плана победы. А именно - на несостоявшееся 12 октября заседание в формате "Рамштайн", на котором как раз и предполагалось обсудить дальнейшее предоставление помощи Украине в рамках плана победы. Теперь Зеленский должен будет представить план победы на саммите ЕС 17 октября в Брюсселе.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы Зеленского - основные пункты / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

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