Путь Украины в НАТО необратим: Рютте сделал четкое заявление о плане победы

Решения, принятые на саммите лидеров НАТО, закладывают мост к членству Украины в Альянсе, отметил Марк Рютте.

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Генсек НАТО прокомментировал первый пункт плана победы Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте постоянно поддерживает связь с украинской стороной и имеет четкое представление о ключевых элементах плана победы. Путь Украины к членству в Альянсе является необратимым. Об этом Марк Рютте заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе.

"Я очень хорошо знаком со всеми элементами плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено. И мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы выяснить, как мы можем сделать следующие шаги успешным и плодотворным образом", - сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что не может разглашать детали переговоров в Альянсе. В то же время он заверил, что НАТО активно обсуждает украинский план победы и использует "каждую возможность, чтобы двигаться по нему шаг за шагом".

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Также Рютте напомнил о важных решениях, принятых на саммите лидеров НАТО в июле. Среди них - обязательства по предоставлению Украине 40 миллиардов евро до 2025 года, создание координационного командования Украина-НАТО в Висбадене, а также заключение двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и многими членами Альянса.

"Все это, фактически, закладывает мост к членству в НАТО в будущем. Но план победы не только о приглашении о получении членства в НАТО. План победы имеет много элементов и как это сегодня президент Зеленский объяснил своему парламенту", - подчеркнул Рютте.

Генсек сказал, что всегда такие планы являются частью переговоров, которые продолжаются и в дальнейшем. По его словам, НАТО активно работает с Украиной, чтобы понять, какие ее потребности и как это может помочь в прекращении войны.

"И наконец, самое главное, что должны получить для Украины, чтобы она была в наиболее выгодной позиции, когда правительство Украины решит, что хочет начать переговоры о прекращении войны. Украинцы должны быть в очень сильной позиции, когда наступит этот момент", - добавил Марк Рютте.

План победы Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до до 2 июля 2024 года. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

План победы Украины и вступление в НАТО - последние новости

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы Украины, состоящий из пяти основных пунктов. Этот документ предусматривает: приглашение в НАТО; оборону страны; сдерживание агрессии со стороны России; развитие экономического потенциала; укрепление международного авторитета Украины.

Зеленский считает, что при условии реализации этого плана войну можно будет завершить не позднее 2025 года.

Президент Украины отметил, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для мира. По его словам, отсутствие членства Украины в НАТО стало одной из причин, которые побудили агрессию РФ.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский посетил западные столицы для представления плана победы, однако ни один из ключевых союзников пока что не выразил поддержки. Согласно информации Associated Press, Зеленский предоставил союзникам лишь три месяца для принятия ключевых принципов плана.

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