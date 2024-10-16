'Не позже': Зеленский сделал новый прогноз насчет окончания войны - конечная дата

Если российский диктатор Путин достигнет своих целей в Украине, это может стать примером для других агрессоров, подчеркнул Зеленский.

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Зеленский сделал новый прогноз по окончанию войны - конечная дата / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Владимир Зеленский выразил уверенность, что завершить войну в Украине возможно уже в 2025 году, если придерживаться Плана победы. Об этом президент заявил во время представления ключевых пунктов документа в Верховной Раде.

Зеленский также подчеркнул неотложность реализации этого плана, отметив, что большинство его пунктов имеют четкий и детально разработанный временной график.

"Если начать двигаться этой идеей, с этим конкретным Планом победы именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее чем в следующем году",- сказал Зеленский. видео дня

Президент Зеленский подчеркнул, что за названиями таких городов, как Покровск, Волчанск, Харьков, Сумы, Орехов, Запорожье, Херсон, а также Донецк, Луганск и Крым, звучит не только судьба Украины, но и общемировой контекст.

"Там звучит также судьба стран Балтии. Финляндии. Польши. Грузии. Молдовы. Балкан. Страны Центральной Азии. И стран из других регионов мира, которые далеки от нас с вами в Украине, но очень близки к нашим партнерам. Это касается и Ливии, и Сирии, и стран региона Сахель", - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия и ее союзники стремятся к новым войнам, и чем больше времени мир позволит им на "обучение разрушать", тем дороже впоследствии придется платить за мир. Президент также подчеркнул, что помощь Украине сейчас является гарантией сохранения мирового порядка, основанного на правилах.

Зеленский отметил, что если же Путин достигнет своих целей, это может стать примером для других агрессоров, что захватнические войны могут быть выгодными.

Что известно о Плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины План победы.

Во время выступления он отметил, что Россия длительное время пользовалась геополитической неопределенностью в Европе, в частности из-за того, что Украина не входила в состав НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что стратегия Альянса предусматривает предоставление военной помощи Украине. Это позволит Киеву в будущем вести переговоры с Москвой на условиях силы, чтобы успешно противостоять российской агрессии.

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