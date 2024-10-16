Прорывные решения или напрасные надежды: что принесет Украине визит Байдена в Германию

Президент США Джо Байден таки приедет в Германию. Только на этот раз, вероятно, уже не будет встречи "Рамштайн". В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, стоит ли надеяться на определенные решения для Украины во время визита президента США в Германию.
По словам эксперта, не следует ожидать от этой встречи каких-то прорывных задач относительно войны в Украине.
"Что-то, конечно, могут принять во время заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО, которое будет проходить 17 и 18 октября в Брюсселе. Здесь как раз совпадают даты: 17-го Байден один день в Германии, а во второй день, 18-го фактически состоится саммит НАТО на уровне министров обороны, и может быть принято определенное решение, по согласованию со всеми участниками Альянса, Байденом, что касается и поддержки Украины", - рассказывает Клочок.
В то же время по мнению главы Благотворительного фонда "Новая дорога", конкретных и глобальных решений от Байдена ожидать не стоит.
"Байден понимает, что за время, которое осталось ему на посту президента, он не сможет переломить ситуацию в мире", - отметил Валерий Клочок.
Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
Перенос встречи в формате "Рамштайн" - что известно
Напомним, еще 8 октября стало известно, что американский президент Джо Байден отложил свою запланированную поездку в Германию, где должен был дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн". Планы президента США неожиданно скорректировал ураган "Милтон".
Впоследствии заседание запланировали на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако встреча в очередной раз не состоялась.
Далее в СМИ сообщили, что встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран, скорее всего, не состоится в ближайшее время.
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