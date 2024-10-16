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Утверждение плана победы: Зеленский дал союзникам всего три месяца - AP

Мария Николишин
16 октября 2024, 15:26
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Кроме того, Зеленский отклонил альтернативные мирные планы Бразилии и Китая.
Утверждение плана победы: Зеленский дал союзникам всего три месяца - AP
План победы Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил западные столицы, чтобы представить ключевым союзникам план победы. Однако, пока никто не дал никаких признаков того, что поддержит эту стратегию. Об этом сообщает Associated Press.

"Некоторые партнеры выражали беспокойство из-за сжатых сроков, установленных Зеленским, который в конце сентября дал союзникам только три месяца, чтобы принять основные принципы плана", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что до сих пор США были главным спонсором Киева в течение двух с половиной лет войны. Но президент Джо Байден отказался от просьбы использовать оружие большой дальности для нанесения ударов по конкретным целям внутри России, опасаясь возможной эскалации войны. Между тем, обострение конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Хезболлой отвлекло внимание Вашингтона.

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"Многие ожидают, что кандидат от демократов и вице-президент Камала Харрис продолжит политику Байдена и сохранит статус-кво. При Байдене помощь США Киеву, хоть и была значительной, постоянно поступала слишком поздно, чтобы иметь существенные изменения для украинских сил. Кандидат от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп только сказал, что быстро положит конец войне, но не сказал, как", - подчеркнули в AP.

Между тем Бразилия и Китай предложили альтернативные мирные планы, которые Зеленский отклонил, заявив, что они просто приостановят войну и дадут Москве время для консолидации её разбитой армии и оборонной промышленности.

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

План победы Украины - что известно

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что некоторые аспекты плана победы, в частности относительно объемов необходимого вооружения, не будут обсуждаться публично.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Украина планирует провести все тематические конференции по каждому пункту плана победы до конца октября.

Утверждение плана победы: Зеленский дал союзникам всего три месяца - AP
План победы / Инфографика: Главред

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