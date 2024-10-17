'Конец войны без Плана победы': что такое неядерное сдерживание, анонсированное Зеленским

Война в Украине может закончиться и без выполнения пунктов Плана победы Украины, считает политический эксперт.

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Что входит в неядерный стратегический пакет сдерживания / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные пункты Плана победы, который, среди прочего, предусматривает сдерживание агрессора. В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет, способный обеспечить защиту от любой военной угрозы со стороны России. О том, что содержится в неядерном пакете сдерживания рассказал в эксклюзивном комментарии Главреду политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, вопрос пакета неядерного сдерживания тесно связан с сотрудничеством с НАТО, членом которого Украина пока не может стать на равных условиях.

"Речь идет о создании системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы сделать ее тотальной над всей территорией Украины", - отмечает он.

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Эксперт Кочетков подчеркивает, что этот план предусматривает возможность базирования в Украине самолетов НАТО, или хотя бы их полеты над территорией Украины для контроля воздушного пространства. В то же время могут быть размещены базы НАТО или стран-членов Альянса, которые будут обслуживать системы ПРО и ПВО, а также определенный контингент военных.

"И расчет власти на то, что если будут летать самолеты и находиться военнослужащие, то в случае агрессии страны НАТО будут вынуждены реагировать более действенно, поскольку речь может идти о гибели военнослужащих НАТО", - отметил Кочетков.

Политический эксперт отмечает, что согласно Уставу НАТО, страна не может стать членом Альянса, если она находится в состоянии войны или имеет нерешенные противоречия с соседями.

Поэтому, говоря о возможном приглашении Украины в НАТО, есть вариант получения гарантий без формального членства, например, от США, Великобритании, Германии и Франции, включая действие 5 статьи Устава НАТО в случае новой агрессии. Однако, по словам Кочеткова, такой сценарий маловероятен на данный момент.

Также эксперт считает, что война может завершиться до 2025 года независимо от украинского плана победы. Например, если Трамп одержит победу на выборах в США, он может попытаться заставить Украину и РФ сесть за стол переговоров для достижения договоренности.

"Пункты плана после объявления США могут попасть и в Россию, и в Китай. Процесс переговоров уже идет - объявление плана это фиксирует. И, вероятно, нашим врагам могут быть известны и тайные части этого плана, поскольку это является аргументом для принуждения к переговорам. Чтобы, понимая, как нас будут вооружать, враг несколько "протрезвел". Процесс идет, и его окончание может быть до 2025 года, но это не имеет прямого отношения к плану Зеленского, это естественный ход процесса", - убежден Кочетков.

Политический эксперт указывает на то, что готовность стран-союзников Украины реализовать План победы можно будет оценивать по результатам визита президента США Джо Байдена в Германию.

Что предусматривают 5 пунктов Плана победы Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 октября президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде План победы.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что, несмотря на существующие планы, не стоит забывать о текущей реальности. По его словам, российские оккупанты продолжают продвигаться на поле боя, имея преимущество в численности и вооружении. Поэтому, по мнению Жорина, борьба должна продолжаться независимо от любых стратегических планов.

Кроме того, в Вашингтоне продолжается обсуждение Плана победы, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, хотя конкретные детали относительно позиции американской стороны остаются пока неизвестными.

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