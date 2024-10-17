Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУР

Анна Ярославская
17 октября 2024, 11:18
1668
Украински ударные беспилотники "Лютый" охотятся на военные цели глубоко внутри территории страны-агрессора.

Дрон
Дрон "Лютый" атаковал склад в российской Котлубани / Коллаж: Главред, фото: скриншот, radiosvoboda

Атаки дронов большой дальности становятся все более заметной частью войны России и Украины. И пока страны Запада медлят з разрешением на удары своим дальнобойным оружием по территории страны-агрессора, Украина успешно бьет по РФ дронами собственного производства.

Издание CNN впервые показало дрон "Лютый", которым бойцы Главного управления разведки атакуют военные цели глубоко внутри территории России. Беспилотник АН-196 "Лютый" имеет 4 метра в длину и размах крыльев 7 метров. Он способен нести полезную нагрузку весом до 250 кг.

видео дня

Журналисты провели два дня с командой сотрудников ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября. Ими они атаковали склад боеприпасов, а именно - вагон поезда, загруженного иранскими ракетами. Цель была на территории Волгоградской области — в 600 км от украинской границы.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Кроме того, в сентябре беспилотники подразделения нанесли удар по российскому складу боеприпасов между Москвой и Санкт-Петербургом в Тверской области. В результате атаки на Торопец был уничтожен склад, на котором хранились тактические ракеты "Искандер", а также планирующие авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Удар вызвал мощные взрывы, которые было видно за много миль.

Сообщается, что дрон "Лютый" можно запрограммировать на более тысячу различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

Смотрите видео - Какработают украинские дальнобойные дроны "Лютий":

Дрон
Дрон "Лютый" / скриншот

При этом многие российские аэродромы, откуда осуществляется авиационные налеты на Украину, находятся вне зоны действия "Лютого". Чтобы поражать российские цели, необходимо большое количество таких беспилотников

"Нужны их стаи, чтобы обеспечить поражение своих целей", — сказал один из бойцов ГУР.

"Российская противовоздушная оборона мешает многим атакам украинских беспилотников. Процент успеха ГУР может быть преобразован с 50% до 95%, если Соединенные Штаты позволят использовать западное оружие для атак по территории РФ", — добавляют журналисты CNN.

Отмечается также, что за 2024 год Украина нанесла более 7000 ударов по территории России. Самый отдаленный удар достиг более 1700 км от украинской границы.

Атаки дронов на военные цели в РФ

В ночь на 29 сентября Россию массированно атаковали больше ста дронов разных типов украинского производства. Больше всего беспилотников – 67 из 125 – зафиксировали над Волгоградской областью.

Дроны попали в склад в поселке Котлубань, где хранились иранские баллистические ракеты, которыми враг регулярно обстреливает Украину, и пусковые установки к ним. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, в ходе массированного удара дронов в ночь на 29 сентября мог быть атакован военный аэродром РФ "Миллерово" в Ростовской области. Спутники фиксировали пожар в районе аэродрома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны новости Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:19Украина
Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

12:05Украина
"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Гороскоп на сегодня 17 октября: Близнецам - отличный день, Девам - удача до абсурда

Гороскоп на сегодня 17 октября: Близнецам - отличный день, Девам - удача до абсурда

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Надо найти число 58 за 7 секунд: каверзная загадка для самых сообразительных

Надо найти число 58 за 7 секунд: каверзная загадка для самых сообразительных

Последние новости

12:38

"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

12:35

Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

12:19

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:13

"Завершающий аккорд": каким будет решение Байдена по членству Украины в НАТО

12:05

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
11:58

"Брак был ошибкой": Анна Тринчер расскрыла правду об отношениях с беглецом Волошиным

11:44

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:22

Представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в ЧеркассахФото

11:18

Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУРВидео

Реклама
11:15

"Украина будет 33-м членом НАТО": генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату

11:02

Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

11:02

Путин ориентируется на "войну на истощение": в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ

10:59

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Змеи - будьте осторожны, Обезьянам - грусть

10:53

Враг стирает город с лица земли: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Донетчине

10:47

"Есть предпосылки": в ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине

10:39

С одежды, рук и даже салона: как быстро убрать запах бензина или солярки

10:33

США меняют подготовку пилотов: когда в Украине будет полная эскадрилья F-16 - WSJ

10:06

"Остались где-то в прошлом": Слава Каминская показала редкие фото детей от Эдгара Каминского

09:39

Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

09:35

Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

Реклама
09:26

Солист группы "Отпетые мошенники" в тяжелом состоянии в больнице

09:24

"Меня защищают": предательница Таисия Повалий цинично призвала помогать оккупантам

09:24

Зеленский отправился в Брюссель с особой целью: "Нужно завершить эту войну справедливо"Видео

08:48

ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

08:36

Потери России в Украине - официальные данные на 17 октября

08:27

На кону важный город в Донецкой области: враг активизировал атаки с бронетехникой

08:11

"Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Наивный призыв Байдена: почему ядерная угроза возрастаетмнение

07:52

В США отреагировали на представление Зеленским Плана победы Украины

07:28

В возрасте 31 года погиб популярный британский певец

06:48

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

06:10

Краткий ликбез о КНДР, России и Китаемнение

05:58

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

04:40

"Сніг падає" или "сніг іде" - как говорить правильно: ответ удивит многихВидео

04:05

Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету

03:31

"Позиция США очевидна": что изменит для Украины встреча "Рамштайн" - Клочок

03:05

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

02:30

Будет храниться до 2 месяцев: как правильно заморозить хлеб

Реклама
01:30

"Неправильно, неактуально": Позитив высказался про иностранное творчество Каменских

01:00

Только самый внимательный найдет осьминога: супер-головоломка на сообразительность

00:06

Будущая жена Венсана Касселя показала беременный живот

16 октября, среда
23:59

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:10

Валерий Залужный показал, как греется в компании жены

23:01

"Мерзко, противно": путинист Григорий Лепс устроил разборки и набросился на фанатку на концерте

22:49

"Процессы продолжаются": Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

22:40

Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

22:35

"Извините, на это надо вооружение": Киричевский - об одном из пунктов плана Зеленского

22:35

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять