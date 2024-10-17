Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУР

Украински ударные беспилотники "Лютый" охотятся на военные цели глубоко внутри территории страны-агрессора.

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Дрон "Лютый" атаковал склад в российской Котлубани / Коллаж: Главред, фото: скриншот, radiosvoboda

Атаки дронов большой дальности становятся все более заметной частью войны России и Украины. И пока страны Запада медлят з разрешением на удары своим дальнобойным оружием по территории страны-агрессора, Украина успешно бьет по РФ дронами собственного производства.

Издание CNN впервые показало дрон "Лютый", которым бойцы Главного управления разведки атакуют военные цели глубоко внутри территории России. Беспилотник АН-196 "Лютый" имеет 4 метра в длину и размах крыльев 7 метров. Он способен нести полезную нагрузку весом до 250 кг.

видео дня

Журналисты провели два дня с командой сотрудников ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября. Ими они атаковали склад боеприпасов, а именно - вагон поезда, загруженного иранскими ракетами. Цель была на территории Волгоградской области — в 600 км от украинской границы.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Кроме того, в сентябре беспилотники подразделения нанесли удар по российскому складу боеприпасов между Москвой и Санкт-Петербургом в Тверской области. В результате атаки на Торопец был уничтожен склад, на котором хранились тактические ракеты "Искандер", а также планирующие авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Удар вызвал мощные взрывы, которые было видно за много миль.

Сообщается, что дрон "Лютый" можно запрограммировать на более тысячу различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

Смотрите видео - Какработают украинские дальнобойные дроны "Лютий":

Дрон "Лютый" / скриншот

При этом многие российские аэродромы, откуда осуществляется авиационные налеты на Украину, находятся вне зоны действия "Лютого". Чтобы поражать российские цели, необходимо большое количество таких беспилотников

"Нужны их стаи, чтобы обеспечить поражение своих целей", — сказал один из бойцов ГУР.

"Российская противовоздушная оборона мешает многим атакам украинских беспилотников. Процент успеха ГУР может быть преобразован с 50% до 95%, если Соединенные Штаты позволят использовать западное оружие для атак по территории РФ", — добавляют журналисты CNN.

Отмечается также, что за 2024 год Украина нанесла более 7000 ударов по территории России. Самый отдаленный удар достиг более 1700 км от украинской границы.

Атаки дронов на военные цели в РФ

В ночь на 29 сентября Россию массированно атаковали больше ста дронов разных типов украинского производства. Больше всего беспилотников – 67 из 125 – зафиксировали над Волгоградской областью.

Дроны попали в склад в поселке Котлубань, где хранились иранские баллистические ракеты, которыми враг регулярно обстреливает Украину, и пусковые установки к ним. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, в ходе массированного удара дронов в ночь на 29 сентября мог быть атакован военный аэродром РФ "Миллерово" в Ростовской области. Спутники фиксировали пожар в районе аэродрома.

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