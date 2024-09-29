Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПД

В Волгоградской области страны-агрессора России был атакован склад с российским оружием. В частности, там могли хранить иранские баллистические ракеты. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.
"Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко.видео дня
Стоит заметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубани и "прилете" по складу с оружием войск РФ.
Взрывы в России - видео:
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Удары по складам РФ - что известно
Напомним, в ночь на 29 сентября в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.
В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.
В то же время, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.
Читайте также:
- Удары по военным арсеналам повлияют на ход войны: Жданов дал свою оценку
- Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко
- Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались относительно ударов по РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред