Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПД

Склад расположен в населенном пункте Котлубань Волгоградской области РФ.

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Удар по складу РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В Волгоградской области страны-агрессора России был атакован склад с российским оружием. В частности, там могли хранить иранские баллистические ракеты. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

"Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко. видео дня

Стоит заметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубани и "прилете" по складу с оружием войск РФ.

Взрывы в России - видео:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Удары по складам РФ - что известно

Напомним, в ночь на 29 сентября в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

В то же время, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

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