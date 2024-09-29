УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПД

Мария Николишин
29 сентября 2024, 10:34
154
Склад расположен в населенном пункте Котлубань Волгоградской области РФ.
Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПД
Удар по складу РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В Волгоградской области страны-агрессора России был атакован склад с российским оружием. В частности, там могли хранить иранские баллистические ракеты. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

"Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко.

видео дня

Стоит заметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубани и "прилете" по складу с оружием войск РФ.

Взрывы в России - видео:

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПД

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Удары по складам РФ - что известно

Напомним, в ночь на 29 сентября в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

В то же время, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России взрыв в России война России и Украины Андрей Коваленко
Реклама

Главное за день

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненых

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненых

11:38 Украина
Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:34 Украина
У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:51 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известная украинская певица выходит замуж 8349

Известная украинская певица выходит замуж

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой 8211

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание 7713

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре 4761

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре

Последние новости

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

Реклама
09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

06:29

На самом деле нам не нужна никакая сделка с РФмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

04:52

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

04:03

Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условиеВидео

03:04

Гороскоп на октябрь 2024 для Раков: трансформация в жизни и хорошие новости

02:37

Пропаганда РФ в панике: оккупанты перебрасывают новые силы на Курщину, но дедлайны "горят"

Реклама
02:03

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

01:00

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

28 сентября, суббота
23:54

Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

23:13

"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУВидео

22:31

Скандал на Львовщине: главу учебного центра обвинили в насилии над детьми

22:09

"Ядерный кнут - огромная угроза": эксперт сказал, способна ли РФ применить "ядерку"Видео

21:34

Солистка группы KAZKA оказалась под капельницами

21:23

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

20:26

На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИВидео

20:24

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

19:36

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:30

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябреВидео

19:24

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

19:07

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

Реклама
16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

16:14

У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

15:48

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

15:07

Известная украинская певица выходит замуж

14:46

В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять