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"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясения

Юрий Берендий
23 сентября 2024, 15:25
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Российская воинская часть в Торопце - один из самых современных складов для хранения ракетного вооружения, отметил эксперт.
'Новейшее оружие РФ': почему после удара по складу в Торопце начались землетрясения
Удар по военному складу в Торопце - что там хранилось / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, дроны поразили склад боеприпасов, что повлекло масштабные пожары и детонации. О последствиях атаки ВСУ по военному складу в Торопце рассказал в интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, удар по военному объекту был настолько сильным, что вызвал даже землетрясение. Появляются разные сообщения: по одним была одна волна взрывов, по другим - две.

"Предположительно, магнитуда землетрясения составляла от 2,8 до 3,5 баллов. Фиксировалось около 7-12 толчков", - отметил он.

Эксперт поделился деталями о военной базе в Торопце. Он напомнил, что Россия еще в 2012 году приняла решение улучшить условия хранения боеприпасов, ведь старые склады с советских времен не соответствовали современным требованиям.

"Россияне ждали начала эксплуатации своих "суперновых" ракет, таких, как Искандер, Циркон, Х-101, Х-69, которые где-то нужно было хранить. Поэтому они решили построить 13 складов по всей территории России, 5 из которых в Западном военном округе", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Криволап отметил, что склад в Торопце начали строить в 2015 году, а его открытие состоялось в 2018 году при участии заместителя министра обороны Булгакова, который сейчас находится под арестом. Тогда Булгаков торжественно открыл склад, заявив, что он соответствует лучшим мировым стандартам и может хранить до 240 тысяч тонн боеприпасов различных типов.

"На территории военной базы стоят две воинские части. Первая, очевидно, занимается непосредственно обслуживанием боеприпасов, а вторая - охраной. Для военных там созданы потрясающие жилищные условия, чтобы они могли выполнять свою работу, не покидая территорию базы. Им построили казарму на 200 коек, баню, привезли стиральные машины", - резюмировал эксперт.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удар по складам на территории России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская пропаганда 18 сентября подтвердила значительные потери оккупантов в результате атаки беспилотников на склад со снарядами в Торопце Тверской области. По информации издания "Кремлевская табакерка", склад якобы был атакован не менее чем 8 беспилотниками, хотя Министерство обороны России отчитывается о сбитии "полсотни БПЛА".

Впоследствии, в Сети появились первые спутниковые снимки с места уничтоженного арсенала в Тверской области, которые демонстрируют последствия атаки украинских беспилотников в ночь на 18 сентября. На снимках виден пожар на нескольких участках полигона.

Украина успешно атаковала один из крупнейших складов боеприпасов России возле Торопца, и это событие может стать одной из самых масштабных атак на вражеские арсеналы в истории, отмечают аналитики Defence Express.

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