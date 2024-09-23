РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направление

Российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, говоряь в разведке Британии.

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ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

В северо-восточной Харьковской области российские оккупационные войска продвинулись на запад от села Песчаное.

Теперь вражеские силы занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в соцсети X.

В британской военной разведке считают, что российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его в качестве естественного оборонительного барьера и создать условия для будущих операций.

При этом уточняется, что основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровске на востоке Украины. При этом РФ, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города, а войска РФ остаются примерно в 8 км от Покровска.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании – исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сведения.

"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", - добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Смотрите видео - наступление на Харьков захлебнулось, ВСУ перешли в контрнаступление:

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

/ Главред

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