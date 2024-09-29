Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

В результате атаки был поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

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Стали известны новые детали ударов по РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Атака на арсенал оружия армии страны-агрессора РФ в Волгоградской области была организована совместно Главным управлением разведки, Службой безопасности, Службой внешней разведки и Вооруженными силами Украины.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в силовых структурах, атаку совершили с помощью 120 ударных дронов украинского производства.

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Отмечается, что в результате атаки был поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области.

Подробности удара по арсеналу РФ в Волгоградской области

Уточняется, что вражеский арсенал был атакован около 2:30 в воскресенье, 29 сентября, с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели составляет более 600 км.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечение подразделений оккупационной армии РФ", - отмечают источники.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ беспилотники атаковали несколько областей. В Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина успешно атаковала беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

Как сообщалось ранее, три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников. В результате этих ударов была повреждена башня связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

/ Инфографика Главред

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