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Россия будет скрывать наличие войск КНДР на фронте: что придумал враг - ЦПД

Юрий Берендий
18 октября 2024, 11:56обновлено 18 октября, 12:35
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Россия будет скрывать наличие войск КНДР в войне против Украины, выдавая северокорейских солдат за бурятов, считает Андрей Коваленко.
Россия будет скрывать наличие войск КНДР на фронте: что придумал враг - ЦПД
РФ будет скрывать наличие войск КНДР на фронте - хитрый план врага / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

В ГУР подтвердили, что Россия готовит 11 тысяч военных КНДР для участия в боевых действиях против Украины. Однако, оккупанты будут пытаться скрыть их присутствие на фронте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Он напомнил, что на полигонах, в частности Брянской области, сейчас тренируются северокорейские войска, которые будут направлены на Курщину. Кроме того, не исключено, что они будут использоваться Россией на территории Белгородской области.

"Их (военных КНДР - ред.) будут смешивать с бурятами. Фактически элемент маскировки применения войск КНДР, который будет применять враг - это буряты. То есть их будут фактически называть бурятами и не будут признаваться, что это военные из КНДР", - отмечает Коваленко.

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Однако он отметил, что разведке известно об этих планах врага, кроме того, об этом уведомлены и западные партнеры Украины.

Руководитель ЦПИ отметил, что Западу нужно понять, что это уже вопрос не только Украины, а это вопрос глобального противостояния.

"Фактически "ось зла" Иран, КНДР, Россия создает точки напряжения в Европе. Война в Украине, на Ближнем Востоке война с Израилем, обострение на корейском полуострове, применение военных КНДР в войне в Европе. Это фактически наступление на интересы США и Запада в целом. Это уже речь об очень серьезных вещах", - подчеркнул он.

Коваленко отметил, что в случае отсутствия должной реакции со стороны стран Запада, россияне начнут постепенно насыщать свою армию военными из КНДР для количества для сохранения российских солдат или переброски их на другие участки фронта.

"Сейчас предварительно история такова, что войска КНДР заходят куда, оттуда выходят россияне, перебрасываются на Восток Украины, это их тактика. Но Россия будет получать, за счет этого человеческого ресурса, возможности накапливать резервы и через 4-6 лет просто воевать против Запада, против НАТО, против стран Балтии", - резюмировал Андрей Коваленко.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Применение войск КНДР против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уже 18 военных из КНДР сбежали со своих позиций в Брянской и Курской областях, вблизи границы с Украиной. По данным СМИ, случаи побега были зафиксированы в 7 километрах от украинской территории. Причины побега северокорейских военных остаются неизвестными.

В то же время, в военной разведке рассказали о вероятном участии северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. В частности, на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады российской оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", в который входят военные из КНДР.

Как отметил обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко, северокорейские военные, которых перебросят в зону боевых действий, вероятно, будут использоваться в тылу России или на временно оккупированной территории Крыма.

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