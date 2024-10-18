11 тысяч солдат: когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где - Буданов

Военные из Северной Кореи будут готовы воевать против Украины уже с 1 ноября текущего года, отметил Буданов.

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Когда войска КНДР начнут воевать против Украины - ответ Буданова / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Россия готовит для участия в боевых действиях против Украины около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Подготовка пехотинцев из КНДР проходит в восточных регионах РФ. Об этом в интервью изданию The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

"Они будут готовы [воевать в Украине - ред.] 1 ноября", - сказал генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По словам Буданова, северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение, состоящее из 2600 солдат, направляется в Курск, где продолжаются ожесточенные бои за плацдарм, захваченный украинскими силами.

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Относительно дальнейшего размещения других северокорейских подразделений, пока информации нет, отметил он.

"У нас сейчас нет полной картины", - сказал господин Буданов.

Сравнение потенциалов КНДР и Южной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Вовлеченность КНДР в войну против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военные Северной Кореи были зафиксированы на территории России еще в 2023 году, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он пояснил, что северокорейские военные прибыли в РФ для технического обслуживания баллистических ракет KN-23.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт привлечения военных КНДР к боевым действиям против Украины, в частности, северокорейские офицеры уже присутствуют на временно оккупированных территориях. По его словам, Россия планирует подготовить 10 тысяч северокорейских солдат для участия в войне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что участие северокорейских войск в конфликте повышает риск дальнейшей эскалации и увеличивает масштаб агрессии.

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