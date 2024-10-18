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РФ готовит провокацию на территории Беларуси: в чем опасность - Маломуж

Мария Николишин
18 октября 2024, 09:50
117
Провокация может привести как минимум к эскалации, а максимум - к военным операциям.
РФ готовит провокацию на территории Беларуси: в чем опасность - Маломуж
Втягивание Беларуси в войну / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Глава Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщал, что Россия готовит провокацию на территории Беларуси, целью может стать Мозырский НПЗ. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж предположил, зачем это России.

По его словам, Россия постоянно пытается склонить Лукашенко к войне, но он не ищет поводов для этого, потому что знает, что война создаст угрозы для него лично и его режима.

"Вот РФ и пытается искусственно создать эти условия. Все это приведет как минимум к эскалации, а максимум - к военным операциям. Это очень опасно", - сказал он во время чата на Главреде.

Маломуж также подчеркнул, что уже были десятки попыток разжечь войну между Украиной и Беларусью.

"В частности, обвинения в подготовке нами ударов по НПЗ - абсурд, но это подавалось так, будто это наши системные подготовительные мероприятия. Это делалось прежде всего для того, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что Украина вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси и готовится к ударам, которые создадут огромные проблемы белорусам - и военного, и социального, и экономического характера", - добавляет генерал армии Украины.

Он также подчеркнул, что сейчас Украина доказывает до сведения белорусов, что ничего такого не было и не будет, чтобы не была развязана война еще и с ними.

"Это задача наших спецслужб, дипломатов и политического руководства", - подытожил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия начала процесс перебазирования истребителей МиГ-31К, способных нести аэробаллистические ракеты "Кинжал" на территорию Беларуси.

Полковник запаса Олег Жданов говорил, что переносить боевые действия на территорию Беларуси нужно было еще в 2022 году, когда оттуда в Украину вторгались российские войска. Именно тогда был смысл наносить удары по тыловым объектам, базам хранения, обеспечения и ремонта. Но сейчас нет целесообразности начала таких военных действий.

Кроме того, 30 сентября была объявлена масштабная проверка боеготовности белорусских войск. В Центре противодействия дезинформации считают, что это является частью политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с РБ.

РФ готовит провокацию на территории Беларуси: в чем опасность - Маломуж
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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