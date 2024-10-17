Почему сценарий переноса войны в Беларусь опасен: генерал раскрыл подробности

Генерал Маломуж прокомментировал идею депутата Дунды перенести боевые действия на территорию Беларуси.

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Лукашенко пока лавирует / Коллаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Главные тезисы:

В случае удара по Беларуси двинутся и российские войска

Запад и ООН осудят нападение на Беларусь

Лукашенко не собирается прямо атаковать украинскую территорию

Любой удар по Беларуси спровоцирует реальную войну с ней. В настоящее время самопровозглашенный президент Александр Лукашенко еще лавирует, рассказал во время чата на Главреде бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал напомнил, что Лукашенко хоть и предоставляет разнообразные программы поддержки России, даже свою территорию, но сам в войну не вступает.

"Если мы нанесем удар по Беларуси, это спровоцирует реальную войну с ней. Хотя белорусская армия не такая уж сильная, туда двинутся и российские войска. Плюс у Беларуси уже есть тактическое ядерное оружие, а наш удар развяжет руки Путину", — сказал эксперт.

Идею депутата Дунды Маломуж назвал провокационной и недопустимой.

Сам Лукашенко заговорил о "мирном сосуществовании" после успеха Курской операции, уверен Маломуж.

Впрочем, если Украина будет наносить прямые удары по Беларуси, начнется обратный процесс, и Минск будет в состоянии войны с Киевом.

"Так что, по моему мнению, сейчас такой формат недопустим. Сейчас нужно работать на тех направлениях, которые действительно важны для обороны и безопасности, а это, в частности, направления на территории РФ. Ведь именно Россия начала войну, поэтому мы имеем право нанести по ней удары, согласно международному праву", — отметил генерал.

По Беларуси Украина не имеет права бить, тогда посыплются обвинения и со стороны западных партнеров, и со стороны ООН.

"И тогда будет негативный политический посыл для Украины, а Россия это раздует на весь мир", — высказался Маломуж.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Ситуация в Беларуси - последние новости

Напомним, в октябре Россия начала процесс перебазирования истребителей МиГ-31К, способных нести аэробаллистические ракеты "Кинжал" на территорию Беларуси.

О том, как будут действовать вооруженные силы Беларуси в случае проведения операции со стороны Украины рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, такие заявления можно делать только на основе данных агентурной разведки, поэтому делать точные прогнозы сложно.

"Это та стратегическая ошибка, которую допустил 5-й департамент ФСБ, проводивший замеры настроений в Украине, когда убедил Путина, что здесь не будет сопротивления, и украинцы будут встречать российские войска с хлебом-солью. Это глубинная вещь, и нужно очень хорошо знать социальную ситуацию в Беларуси, чтобы сказать наверняка, будут ли белорусские войска сопротивляться или нет", - отмечает эксперт.

Если ВСУ войдут в Беларусь, и белорусская армия сложит оружие, Лукашенко согласится на демократические преобразования под гарантии собственной безопасности, считает он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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